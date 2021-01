El ovetense Alberto Canteli (Oviedo, 1973), hasta ahora Presidente y Consejero delegado del Grupo Havas para la región de Escandinavia, Europa Central y del Este, y Oriente Medio, ha sido promocionado hasta extender su responsabilidad como máximo ejecutivo del grupo a la región del Sudeste Asiático, Corea y Japón. Bajo la responsabilidad del hijo del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se encuentran ahora unos cincuenta países cuando, hasta ahora, se hacía cargo de 42.

La histórica multinacional Havas, fundada en el silo XIX es la división de agencias de publicidad, comunicación, relaciones públicas y medios del grupo francés Vivendi, uno de los líderes mundiales en el sector del entretenimiento. Un conglomerado que cuenta con enseñas como Universal Music, Canal Plus, Gameloft o Dailymotion, así como participaciones estratégicas en otros grupos de comunicación como Mediaset o Prisa.

Alberto Canteli lleva veinte años en Havas y asume ahora una nueva responsabilidad en Asia, mercado que cree decisivo tras la crisis del coronavirus, por la potente capacidad de recuperación que está demostrando. Pese a la importancia de la nueva región de la que le han hecho responsable, el ovetense no cambiará su residencia en Dubai, donde vive desde hace once años junto a su mujer y sus dos hijos. Estar lejos de casa no le impide volver a Oviedo "cada dos meses". Viajes por placer que se suman a los que debe hacer por trabajo y que, a partir de ahora, le harán ir habitualmente a Singapur, el nuevo eje comercial del mercado asiático y donde se encuentra la sede regional de Havas-Vivendi.

Canteli es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, MBA por el Instituto de Empresa y cuenta con estudios de postgrado adicionales en escuelas de negocios como ESADE o Insead (Fontainbleau). Pese a su perfil eminentemente empresarial, Canteli vio su incursión en el mundo de la comunicación como una transición natural dentro de la multinacional. Sus primeras labores dentro del grupo tuvieron que ver con las finanzas y la expansión internacional, pero pronto descubrió su amor por la comunicación y el marketing y pasó a gestionar un enorme portfolio de clientes de la talla de Louis Vuitton, Hyundai o Kia. A raíz de su experiencia en la gestión de estas carteras pasó a encargarse de diferentes regiones para la marca hasta tener bajo su mando gran parte del mercado de Havas-Vivendi.

El ovetense compagina su trabajo en el mundo de la publicidad con una activa labor como ponente y profesor. Sus nuevas responsabilidades en la región asiática las afronta con "ilusión" pese a las dificultades añadidas por la crisis del covid-19 y la transformación digital que está sufriendo el sector de la comunicación, algo sobre lo que reflexionó en agosto en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.