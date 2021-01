La jueza manda a la cárcel a un ovetense de 65 años acusado de violar a una mujer en Fuertes Acevedo

Demandante y demandado se conocieron en septiembre de 2019, según explica la supuesta víctima, que accedió a dar su versión de los hechos a LA NUEVA ESPAÑA. La mujer asegura que por aquel entonces era actriz porno y que ejercía la prostitución. De manera esporádica quedaba con el hombre en la vivienda de este en Fuertes Acevedo, pero asegura que el 25 de julio él aprovechó que se encontraba dormida sobre la cama para penetrarla sin su consentimiento y sin usar protección alguna. “Por suerte no me pegó nada malo”, indica la chica que, a pesar que ese mismo día fue al centro de salud para pedir que le hicieran una prueba de enfermedades venéreas, decidió no presentar denuncia por miedo a que no la creyeran.

A partir de este episodio, la mujer decidió cortar la relación. Sin embargo, este seguía llamándola y siguiéndola a sus lugares de residencia y trabajo. “Éramos amigos, pero él se creía que éramos pareja”, relata la demandante, que esperó hasta diciembre de 2020 para denunciar por acoso a quien también fue su cliente.

Revelación

La mujer fue llamada a declarar en juicio rápido por esta causa y al responder a las preguntas de la jueza desveló haber sido agredida sexualmente en verano por el denunciado. Tras esta revelación, la jueza abrió una nueva causa por un presunto delito de agresión sexual y acoso y admitió la petición de la acusación de una orden de alejamiento hasta la resolución del juicio. Para ello, María Luisa Llaneza emitió un auto el 29 de diciembre.

Sin embargo, el auto de la jueza no frenó la persecución del presunto violador. La chica denunció hasta en cuatro ocasiones los quebrantamientos de la orden de alejamiento. Cada incumplimiento denunciado fue objeto de juicios rápidos en los que se le impusieron multas al acusado, si bien el pasado sábado la jueza decretó la prisión provisional.

La acusación particular y la Fiscalía se pusieron de acuerdo a la hora de solicitar el ingreso del varón en un centro psiquiátrico debido a sus antecedentes de trastorno bipolar, pero este dijo estar en plenas facultades y que prefería ir a la cárcel. “Al menos ahora puedo estar tranquila de no encontrármelo en la calle”, explica con satisfacción a LA NUEVA ESPAÑA la demandante tras conocer la noticia del encarcelamiento por medio del abogado que la representa, Luis Fernández del Viso.