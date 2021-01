El Ayuntamiento no se personará como acusación particular en la pieza que, supuestamente, se abrirá en los Juzgados de Oviedo, según planteó ayer el PSOE. El equipo de gobierno considera la petición “extemporánea y precipitada” porque aún no está claro que el proceso vuelva a pasar por los juzgados oventeses y en qué terminos lo hará.

La supuesta trama de amaños en concursos públicos relacionados con las áreas de tráfico y seguridad en toda España ya llevó inicialmente al Ayuntamiento a personarse en la causa inicial abierta en Badalona, donde figuraba como investigado en estas diligencias previas el comisario de la Policía de Oviedo. De aquella causa principal se desgajaron algunas piezas separadas (hallazgos casuales) que se fueron juzgando en Asturias y de las que el jefe de los policías ovetenses fue absuelto. Quedaba, no obstante, la causa principal, declarada causa compleja, ampliada en sus tiempos de instrucción y, finalmente, fragmentada en distintas causas separadas en noviembre del año pasado a petición del ministerio fiscal. No del todo, porque el auto del juzgado está recurrido en la Audiencia Provincial. Al desmembrarse la causa principal, el Ayuntamiento se retiró de los juzgados de Badalona, pero los socialistas exigieron ahora repetir como acusación particular en la nueva causa que, supuestamente, se abrirá en los juzgados de Oviedo.

Hasta el momento, la justicia ha rechazado todas las peticiones de archivo, indica el PSOE. Sin embargo, la decisión del PP y Ciudadanos de no personarse se basa en la petición de uno de los funcionarios investigados, insisten; aunque fuentes del gobierno lo desmienten y aseguran querer conocer más detalles del caso antes de decidir si se vuelven a pesonar como acusación particular. “El deber de cualquier cargo público es defender antes que nada los intereses del Ayuntamiento, no los de una persona en concreto. Es intolerable que se pongan por delante del interés municipal otros diferentes sin que sepamos el porqué”, denunció el concejal socialista Ricardo Fernández.

El concejal del PSOE reprochó al PP y Ciudadanos su mutismo y falta de transparencia. “Están cultivando y facilitando la opacidad en un área, la de Seguridad, en la que las sospechas y desconfianza están a la orden del día por múltiples actuaciones”, denunció Fernández.

Como responsable de abogacía consistorial, el concejal Nacho Cuesta explicó al PSOE que se estudiará, en su caso, personarse si llega a existir esa causa, pero que la petición, ahora mismo, es “extemporánea y precipitada”.