Oviedo reclama al Principado excepciones al cierre perimetral para los incondicionales de la ópera y la zarzuela

En diciembre, la Delegación del Gobierno validó la entrada a la ópera como un salvoconducto que permitía a los aficionados superar el límite del toque de queda, a fin de que pudiesen retornar a sus domicilios tras las representaciones. Mas para “Los pescadores de perlas”, el título que cierra la temporada, no se ha dado permiso para que los abonos sirvan de salvoconducto para superar el cierre perimetral, lo que aboca a alrededor de 800 abonados a no poder disfrutar de la representación. A esa cifra hay que sumar la de los numerosos espectadores de fuera de Oviedo que, sin tener un abono anual, habían comprado una entrada en venta anticipada para acudir a las representaciones.

A juicio de la Concejalía de Cultura que lidera Costillas, la aplicación de una excepción para este tipo de espectáculos está justificada toda vez que el público puede desplazarse para asistir a una representación y, al terminar, retornar a su domicilio, sin necesidad de hacer más vida social por la ciudad. Además, la concejalía considera que se debe tener en cuenta el “perjuicio gravísimo” que se está causando a unos ciclos que se programan a largo plazo, que precisan de la taqiulla para sobrevivir y que ya han visto reducido su aforo de forma drámativa por las restricciones sanitarias.

La Ópera de Oviedo ya se ha puesto en contacto con sus abonados mediante un correo electrónico, a los que ofrecerá diferentes alternativas. La más rápida es tratar de reubicar a los afectados para que puedan acudir a alguna de las últimas funciones. En principio, el cierre perimetral de Oviedo concluye a las 23.59 horas del 3 de febrero. En el caso de que no se prorrogue la restricción de movimientos, los abonados de fuera del municipio podrían acudir bien a la función del día 5 (Viernes de la Ópera) bien a la del sábado 6 de febrero, aunque el problema en este caso es que muchos pueden verse afectados por un segundo cierre perimetral, que implique al municipio en el que residan, por lo que tampoco sería una opción viable.

Desde la Fundación Ópera de Oviedo también se están ofertando otras soluciones, aunque parte de los afectados está optando por donar esa parte de su abono a la propia Fundación, para ayudar a la Ópera de Oviedo a mitigar las pérdidas económicas de una temporada cuyo cierre económico se presume complicado.

Desde la Ópera de Oviedo lamentan que no fructificasen las gestiones para que el público pudiese utilizar el abono o la entrada a modo de salvoconducto para asistir a las representaciones. “Nos hubiera gustado terminar la temporada con la posibilidad de que todos los abonados y el público que ya tenía su entrada pudiese venir. Son muchos los que nos manifiestan su pesar por no poder utilizar la entrada como justificante”, explica Celestino Varela, director artístico de la Temporada de Ópera de Oviedo. “A pesar de ello”, continúa, “estamos muy felices de poder completar todos los títulos de la temporada y entendemos que la salud es lo prioritario. Estamos preparando un dvd con la grabación de la función para poder tener un detalle con los que no han podido venir”. La segunda función de “Los pescadores de perlas” (la primera de abono, tras la sesión première) se representa esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en el teatro Campoamor.