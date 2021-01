Recuperarse del golpe de la pandemia, ayudar al sector y preparar la ciudad para convertirla en un referente turístico del norte de España. Ese es el plan del Ayuntamiento para los próximos meses, que no se prevén llenos de visitantes: planificar y construir para recoger los réditos cuando todo pase. Ayer, el concejal Alfredo García Quintana (PP), presentó la nueva web municipal de turismo, al tiempo que la Junta de Gobierno acordaba sacar a concurso la plaza de un director general que se encargue de capitanear el proyecto de recuperación. Las líneas de actuación del equipo de Alfredo Canteli tendrán como piedra angular tres puntos clave en su idea de ciudad: el Prerrománico y el valor histórico de Oviedo, la salud y los congresos. Tres elementos que consideran que pueden ser fuerzas tractoras para los visitantes, para “traer gente a Oviedo”, como ha repetido el Alcalde como mantra desde el comienzo de su mandato.

El primer paso es el obvio, en el Ayuntamiento se han puesto como objetivo “salvar lo que hay”. Para ello dotarán de liquidez a las empresas a través de una línea de ayudas que, según el concejal, se terminará de pagar esta semana. En total, unos dos millones y medio de euros. Un apoyo económico que quieren repetir durante el próximo mes de marzo, con el objetivo de ayudar a la recuperación de uno de los sectores más dañados por la pandemia.

La llegada del año jacobeo y la iniciativa “Oviedo, origen del Camino” han puesto de manifiesto algunos puntos de la ciudad a los que, según el gobierno, no se les estaba sacando todo el partido posible. Oviedo no solo cuenta con monumentos del Prerrománico, sino que tiene una historia que, a juicio de los responsables del área de Turismo, no se ha explotado lo suficiente. Por ello quieren, explica Quintana, “construir un relato y explotar la historia de la ciudad”, utilizando como pretexto el Camino de Santiago y la historia de Alfonso II, el rey Casto que está reconocido como el primer peregrino de la historia. El Camino, así, se liga al Prerrománico y al relicario de la Catedral de Oviedo. Para poner en valor la historia de Oviedo, el Ayuntamiento planea varias exposiciones y acciones turísticas que pasarán, por ejemplo, por incorporar la realidad virtual a los monumentos de la ciudad. Una perspectiva que se quiere acompañar de un proyecto de “recuperación del casco antiguo”

La iniciativa “Oviedo, origen del Camino” tiene un gran peso en la nueva web de turismo, que cuenta con el dominio “visitoviedo.info”. Realizada por la empresa ASAC y traducida al inglés, francés y alemán, cuenta con novedades respecto a lo que ofrecía la web municipal, como un motor para realizar reservas y compras desde la propia página. Al igual que los congresos, entre los que destaca la celebración de los “World Cheese Awards” previstos en Oviedo a principios del mes de noviembre.

También la milla de la bata blanca, creen en el Ayuntamiento, puede suponer un filón de visitantes. Se trataría de convertir en pernoctas aquellas visitas de ciudadanos “que vienen acompañados a realizarse una intervención quirúrgica o a una consulta médica en uno de los numerosos centros de prestigio de la ciudad”, explica Quintana.

La labor del futuro Director General de Turismo será darle “una vuelta” al plan estratégico desarollado durante el mandato de Agustín Iglesias Caunedo y adaptarlo a los nuevos tiempos. El objetivo del Ayuntamiento es que el nuevo puesto sea cubierto durante este trimestre. El concejal considera “muy positivo” que se vaya a incorporar a una persona “con conocimiento del sector y de las organizaciones locales”. La idea del Consistorio es hacerse con los servicios de alguien con experiencia en el sector, conocimientos para de planificación estratégica y gestión de equipos.