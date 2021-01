“La ‘manzana de los museos’ necesitaría una dirección conjunta y un plan común”

–Usted es el gran ideólogo de la “manzana de los museos”. ¿Cómo surgió ese plan y qué implicaba?

–Cuando llegué la primera vez a Patrimonio, yo venía de la Dirección General de Universidades, y lógicamente el tema de los museos, por formación, me interesaba mucho. Ya en aquella época, siendo Juan Vázquez rector, tuvimos la ocasión de hablar de un tema que implicaba tanto a la Universidad como a los espacios museísticos, y que sería el desencadenante de algunas de las cosas que yo me encontré en Patrimonio, como es la cuestión de la Facultad de Psicología y el Museo Arqueológico. Siempre hemos hablado mucho de la posibilidad de hacer un Museo de la Ciencia, que no lo hay en Oviedo, pese a que tenemos mucho material para musealizar, y además muy interesante. Pero es que esta facultad siempre sale a relucir cuando se habla de los “espacios ociosos”, se piensa que todo puede ir allí. A mí me parecía, siempre me pareció, que podía ser un buen lugar para ese Museo de la Ciencia que necesita Asturias, era algo que me interesaba pero desde un punto de vista diría que teórico, no por cuestiones personales. Lo que pasó es que, al llegar a Patrimonio, me encontré otras necesidades, y también con que se estaban haciendo aulas didácticas por toda Asturias.

–Las pagadas con fondos mineros.

–-Eso es. Al final, tenía que organizar todo aquello, que eran como diez o doce aulas, y preparé un pequeño proyecto que le presenté al presidente, que pasaba por vincular esas aulas didácticas al Arqueológico, convirtiéndolas en salas externas del museo. La idea era que las aulas, como pueden ser las de la cueva del Pindal o la de Peña Tú, no dependiesen solo del Ayuntamiento correspondiente, sino que tuviesen una vinculación importante con el Arqueológico. Creo que era un proyectín interesante que, en todo caso, requería una serie de cambios administrativos. Pero creo que sería la única forma de hacerlas viables, cosa que ahora mismo no son. El caso es que, aunque valoramos ponerlo en funcionamiento, aquel primer paso por Patrimonio fue breve, de año y medio solo, y después volví a la Universidad.

–Pues no sería un mal planteamiento ahora mismo, para tratar de reactivarlas.

–Claro, la mayoría están cerradas y alguna creo que no se llegó a inaugurar, aunque hablo de memoria. El caso es que, cuando llego por segunda vez a Patrimonio, es cuando se termina la ampliación del Bellas Artes. Y además, veo que tienen esa fuente magnífica que se recuperó durante las obras, que es un elemento arqueológico dentro del museo. Otra pieza más del puzzle, otra tesela. Luego está la propia conexión del Arqueológico con la Catedral, porque desde una parte del edificio se ve perfectamente el cementerio de peregrinos, la Cámara Santa, la parte románica de la Catedral... cosas que no disfrutan ni el ovetense ni el asturiano en el día a día. Me doy cuenta que es una parte importante de la musealización de la ciudad. Nos faltaba una tercera gran pieza, y era precisamente el Museo de la Iglesia. Pero me daba cuenta de que cada uno va por su lado.

–Faltaba una vertebración.

–Claro. Y luego volvemos a dos “espacios ociosos”, como son la fábrica de gas y ahora la de armas. Me pongo un poco nervioso cuando, al hablar de estos espacios, se dice que se va a hacer un museo. Incluso, en relación a la fábrica de armas, llegué escuchar de hacer dos museos. Con todos los respetos, y sin ánimo de que nadie se sienta molesto, creo que es un disparate. Los museos no pueden ser una pieza o una moneda de cambio para rellenar algo. El caso es que, a partir de todas esas piezas, yo planteé la “manzana de los museos”, pensando además en una doble acepción: como manzana urbanística y en una alusión a la significación identitaria en Asturias. Se trataba de pensar en el modelo actual y en el futuro, con un Arqueológico renovado y que necesita abrirse hacia el exterior, para lo que seguía pensando en incorporar las aulas didácticas, y con un Bellas Artes que precisaba terminar su ampliación. Llegamos a plantear, desde el punto de vista teórico, porque nada se llevó adelante, la posibilidad de hacer una zona, que podía estar en unos de estos “espacios ociosos”, para colocar los depósitos de los tres museos, y además que fuesen depósitos visitables, como se hace en otros sitios de Europa.

–¿Plantearon algún lugar concreto?

–No, no llegamos a eso porque teníamos un problema, que es que los depósitos del Arqueológico están en Las Pelayas. Llegamos a proponer que el lugar que ocupan esos depósitos fuese un albergue de peregrinos. Se trataba de ir moviendo pequeñas piezas dentro de la ciudad, y si el Arqueológico se ampliaba hacia la Facultad de Psicología podía ser parte para el depósito y parte para el Museo de la Ciencia. También podrían estar en otros espacios, como la fábrica de armas, aunque –y esto lo dejamos esbozado– la idea que planteamos para este espacio era vincularlo con el mundo académico desde el punto de vista de las artes.

–¿Como sede de una Facultad de Bellas Artes?

–Claro. A lo mejor tampoco tendría que ser una facultad. La idea era hacer un lugar en el que estuviesen presentes las Bellas Artes, pero también otras cosas como la gastronomía o la moda, y vincular todo eso con la Universidad. Con todo esto, lo que quiero decir es que la “manzana de los museos” pretendía unificar los esfuerzos de cada una de estas piezas, que de por sí son importantes, pero que uniéndose a las otras ganarían mucho. Y mi idea pasaba por ponerlos en común para establecer fuerzas conjuntas, traer exposiciones juntas, crear espacios de musealización juntos... Y además se trataba de vincular ese espacio museístico, de forma más estrecha, con el mundo académico y la Universidad. La idea era esa, unificar el esfuerzo de los museos que están en esa zona con un planteamiento más de futuro. Se integró en el programa del PSOE para las elecciones, y hasta ahí llegó.

–¿Por qué no fructificó?

–En primer lugar, porque sobre el papel es muy fácil hacer que la Consejería, el Ayuntamiento y la Iglesia lleguen a un acuerdo, pero a la hora de la verdad es más complejo. Ahora, con una persona al frente del patrimonio del Arzobispado como Otilia Requejo, que fue directora general de Patrimonio y conoce bien todo esto, quizás se podrían establecer unas conversaciones más fructíferas. Pero en aquel momento no pudo ser. Y en segundo lugar está la cuestión administrativa. En estos momentos, el Bellas Artes lo dirige un patronato, mientras que el Arqueológico, el pobre, está integrado en la Consejería de Cultura y no tiene ni presupuesto. Cuando yo llegué, solo tenía un empleado: la directora. Conseguí meter a dos arqueólogos, una restauradora, una bibliotecaria-documentalista... Y fue difícil, con esas RPT (relaciones de puestos de trabajo) tan rígidas. Esto, que puede parecer una nimiedad, fue una de las claves para que aquello terminase languideciendo: al ser entes administrativamente diferentes, era muy difícil de casar.

–¿Cómo lo resolvemos?

–Formando una superestructura que, desde la administración, pueda aglutinar todos esos museos, y le permitan establecer un plan. Esto administrativamente es muy muy complicado. Pero que por un problema administrativo y de RPT se pueda tirar un proyecto como este y dejarlo a un lado es muy triste.

–¿Tendría sentido un Museo de la Ciudad en Oviedo?

–Yo soy contrario a llenar Asturias de museos, porque luego se sabe como acaban. Pero en ese caso concreto no quiero opinar sin saber qué planteamiento museográfico tienen. Si es para repetir cosas de otros museos no tiene sentido. Recuerdo un caso que es el del Museo del Prerrománico, del que yo estoy en contra. Creo que no se necesita. ¿Qué pones ahí, maquetas? Si puedes visitar Santa María del Naranco. ¿O sacamos las piezas que ya están en el Museo Arqueológico, que es donde deben estar?

–Habla del Arqueológico, ¿qué se podría hacer para abrirlo más a la sociedad?

–Esa es una necesidad absoluta, por eso mi idea de convertir las aulas didácticas en salas externas del museo. El Arqueológico necesita estar en aquellos sitios en los que se hace arqueología. Yo además tenía otra idea en relación a esto, que era hacer una Escuela de Arqueología en el Chao Samartín, donde queda mucho por excavar. Creo que el museo no puede quedar como en los años cincuenta. Hay que hacer más exposiciones, pero que sean exposiciones arqueológicas, y también más debates, más actividades de análisis y reforzar la vinculación con la universidad, que se puedan dar clases allí. Porque hay alumnos que no lo pisan.

–¿Quizás necesite otra organización, con un patronato como el Bellas Artes?

–No lo sé, habría que darle una vuelta a ese tema. Pero si se vincula a la “manzana de los museos” podría ser una buena oportunidad para buscar una salida, porque ahora está muy encorsetado por la administración y por la RPT. A lo mejor lo que teníamos que buscar era una dirección conjunta para toda la manzana, que permitiese unificar todos estos elementos. Habría que buscar la fórmula, pero podría ser interesante.