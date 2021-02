Cupeiro, el sonido de la tierra

El espectáculo “Pangea”, compuesto en su mayor parte por Cupeiro y con el que lleva tres años de gira y una grabación en los Abbey Road con la Royal Philharmonic, es “un viaje a través de la música, los instrumentos y la naturaleza”, una unión de mundos y sonoridades que llama la atención sobre la esencialidad de los sonidos hermosos con los que el ser humano ha tratado de estar en comunión con su entorno.

Cupeiro se crio en la localidad lucense de Sarria, con la banda de música y los grupos de música tradicional –“no hay mejor escuela”–, y siendo ya trompetista acabó desarrollando un trabajo de doctorado encaminado a la fabricación de una trompeta natural (las trompetas del Renacimiento y Barroco, sin pistones).

Eso terminó por convertirlo, cuenta, en “un músico clásico atraído por las músicas tradicionales, dedicado a imbricar estos sonidos aparentemente más sencillos pero más honestos y que hasta no hace muchos años servían para la diversión”. En esa aproximación académica y emocional, Cupeiro explica que lo que los instrumentos y músicos han ganado en conocimiento, lo han perdido en pericia. Algunas de las flautas, instrumentos de viento madera o de viento metal que utiliza en sus conciertos no han sido fáciles de hacer sonar. Enseña una kawala árabe. No lograba encontrar la posición ni la sonoridad. Se frustraba. En el monte, con sus perros, tampoco lo lograba, pero la sensación era distinta. “Necesitamos tiempo, la naturaleza te da el ritmo, y a fuerza de estar allí horas acabé logrando hacerla sonar, descubriendo la posición, hemos perdido la relación con la naturaleza y lo hemos desequilibrado todo”.

Cuando Cupeiro despliega sus piezas musicales, se para el mundo. Al principio pudo ser un cuerno, como las trompetas de Jericó, el shofar, o una caracola, que hace sonar con pericia y enigma. O una vasija precolombina llena de agua donde el fuego para cocer el instrumento, el aire que fluye en su interior y el agua que la impulsa muestran una comunión perfecta.

Ayer sonó en el Auditorio Príncipe Felipe “Pangea” con la Banda de Música “Ciudad de Oviedo”, un concierto pensado para banda que dejó al público asombrado y rendido.

Pero Cupeiro se diversifica. “No es bueno estar parado, hay que mantenerse poliédrico y en tensión”. Y mantiene el repertorio barroco o un proyecto de instrumentos olvidados. Allí rescata otras joyas. El “corneto”, por ejemplo, mezcla de viento madera y viento metal que utilizaban los intérpretes más cotizados en el XVI en sitios como la Catedral de Oviedo. O un cuerno hallado en un yacimiento que le han dejado tocar y que, confiesa, suena directamente a Miles Davis. Todo se toca, y los sonidos más. Él, que fue gaitero, llevó ayer una gaita búlgara. “Allí se llama gaida, y da que pensar que a miles de kilómetros del lugar donde vivimos otros pueblos hayan fabricado el mismo instrumento y lo hayan acabado llamando de la misma forma”.