Los vecinos de Oviedo exigen al Ayuntamiento que asuma las indemnizaciones por caídas en sus soportales

El representante vecinal se refiere a un caso que sucedió en el año 2016. Una mujer le reclamó judicialmente a una comunidad de vecinos de La Florida una pensión vitalicia tras haberse roto un tobillo en el soportal que hay bajo su edificio. Aquello despertó las alarmas y provocó un reguero de peticiones vecinales para que el Ayuntamiento modificase la normativa, pero por el momento las cosas siguen igual. “Creemos que ahora que se está trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) es el mejor momento para afrontar los cambios”, señala Modesto López.

Uno de los urbanistas encargados de la revisión del Plan General de Ordenación, Víctor García Oviedo, explica que el cambio que solicitan los vecinos no es posible a través del PGO. “El plan no entra en normativas del código, no es su objeto”, señala. Eso sí, anima a los vecinos a tratar de solucionar “un problema de muchos años” por otro camino. “Lo que sí es cierto es que el PGO va a dar lugar a la celebración de reuniones públicas en las que se pueden exponer esas cuestiones. Pero también les aconsejaría que se reuniesen con el concejal encargado del asunto”, dice García Oviedo.

La mayoría de las asociaciones de vecinos consultadas por este diario coinciden a la hora de señalar que en la ciudad existen muchas comunidades que desconocen la responsabilidad que tienen sobre los soportales, las plazas o los pasadizos. Un buen número de ellas no cuentan ni siquiera con seguros que puedan cubrir a los vecinos en casos como el ocurrido hace cinco años en La Florida. Los soportales son muy habituales en Oviedo. La Florida es uno de los barrios que más tienen, pero también los hay en La Corredoria, Ciudad Naranco, la Argañosa, Montecerrao y otras muchas zonas de la ciudad.