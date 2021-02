El Ayuntamiento de Oviedo, por recomendación del servicio de abogacía consistorial, ha decidido paralizar el proceso de promoción interna que se estaba desarrollando en el seno la Policía Local para optar a puestos de mando, concretamente a una plaza de intendente, cuatro de inspector y nueve de subinspector. La decisión llega después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 haya abierto una pieza separada en el procedimiento de impugnación abierto contra dicho proceso --promovido por el sindicato CSIF-- en la que se estudiará si el tribunal asignado para esas oposiciones cumple con la legalidad. Dicho tribunal se nombró con José Manuel López de nuevo en el cargo de comisario principal y él mismo es el presidente.

El proceso se para justo en la recta final, cuando ya se habían realizado la mayoría de los exámenes y la persona elegida para la plaza de intendente ya había pasado incluso el reconocimiento médico para incorporarse al cargo. También se conocían los nombres de los cuatro nuevos inspectores y lo único que faltaba por decidirse eran los puestos de subinspector. Los aspirantes estaban citados esta misma mañana para defender la memoria, uno de los últimos pasos del proceso, pero la convocatoria fue anulada tras los cambios generados por los movimientos judiciales. "Esta situación no significa que se vaya a anular el proceso. Lo que se hace es esperar a que se pronuncie el juez, que es quien va a decidir sobre la legalidad del tribunal. Sería imprudente seguir adelante cuando aún no se sabe si después va a servir o no para algo", explican fuentes municipales conocedoras de la situación.