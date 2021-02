En un nuevo pleno telemático, la toma de posesion –presencial– del concejal de Ciudadanos Alfonso Pereira rompió la monotonía de las sesiones monitorizadas. Pereira recibiría al final del pleno el elogio del Alcalde (“te conozco desde hace muchos años y sé que vas a aportar trabajo, seriedad y experiencia”) y él mismo se mostró “feliz y honrado” de incorporarse al equipo de gobierno y “deseoso” de aportar su “conocimiento” en “la casa”.

En el resto de la sesión, destacó la aprobación de los miembros del nuevo Consejo de Igualdad de la mujer. Pese a que dicha renovación es fruto del pacto entre los grupos municipales, el debate no reflejó, sin embargo, ese supuesto consenso. La concejala del área, Leticia González, defendió su diligencia en la puesta en marcha de este órgano frente a la dilación del anterior equipo de gobierno. Las ediles Ana Taboada (Somos) y Marisa Ponga (PSOE), esta última anterior responsable de la concejalía, incidieron en que el tripartito se había encontrado con un consejo en el que el femenismo real no estaba representado y que les obligó a aprobar un nuevo reglamento que blindara la estructura de estos órganos ante nuevos gobiernos conservadores. Y reprocharon a la nueva concejala y al nuevo equipo de gobierno su escaso compromiso con la lucha feminista, poniendo de ejemplo incluso, como hizo Taboada, varias declaraciones “machistas” del alcalde, Alfredo Canteli, o la recuperación de la figura de las reinas de las fiestas de San Mateo.

Leticia González reprochó a las concejalas de la oposición su empeño en “imponer” una visión “única” del feminismo y su escaso compromiso con un acuerdo amplio en el marco de las políticas de igualdad de la mujer, como fue, citó, su desvinculación a última hora del manifiesto y actos del día de la violencia contra las mujeres el pasado 25N.

Toda la retórica plenaria del desencuentro mostrado entre la concejala del PP y las ediles de la oposición quedó en nada con la votación. Los nombramientos del nuevo Consejo de Igualdad se aprobaron por unanimidad de los 27 concejales, 26 porque en ese momento el edil de Somos Rubén Rosón quedó descolgado por un problema informático.

En un pleno muy vacío de propuestas del equipo de gobierno, como les reprochó el edil de Vox Huego Huerta –“esperemos que no se hayan temado el 2021 como año sabático”–, el otro gran debate de la mañana fue el futuro del campo del Oviedo Rugby, con una propuesta de PP y Cs para empezar a buscar una solución y pedir al Principado soluciones inmediatas. La oposición les echó en cara que hubieran paralizado el convenio entre Ayuntamiento y Principado suscrito por el anterior gobierno por el que se cedía el campo al Principado y se corría a medias con los gastos para poner césped artificial, que es la obra que urge en este momento.

La postura del gobierno, defendida por Conchita Méndez, que recibió el apoyo de toda la corporación al hallarse confinada en su casa por positivo en covid, aunque asintomática, fue la de culpar al Principado por la inacción en terrenos de su propiedad y al anterior equipo de gobierno por la indefinición de un convenio inaplicable por las carencias en cuanto a viabilidad económica del proyecto de renovación del césped.

En el toma y daca sobre el rugby, Rubén Rosón acusó a PP y Cs de ser “el perro del hortelano, que ni solucionan ni dejan que se solucione” y de pensar solo en “llenarse los bolsillos de dinero público” en vez de gobernar.

El líder del PSOE, Wenceslao López, fue especialmente vehemente en su crítica, extendida a los anteriores gobiernos del PP que, “rajaron el balón” cada vez que se estuvo cerca de llegar a una solución con estos terrenos. “Es la derecha victimista del cerco a Oviedo, del Oviedín del alma”, resumió, y acusó a Canteli de romper, con la decisión de ignorar el convenio del anterior gobierno, el acuerdo presupuestario con el presidente regional Adrián Barbón.

Tuvieron López y Canteli un rifirrafe de perfil bajo al hilo de esta discusión. “A ciertas edades, me preocupa mucho que se excite tanto”, alertó el Alcalde al líder de la oposición. Y López, jocoso, le replicó: “A pesar de mi edad conservo la pasión, es un exceso de pasión”.

Menos conciliador estuvo Gerardo Antuña, PP, que ante las alusiones del PSOE a las gestiones en anteriores gobiernos del PP le recriminó que el supuesto convenio sobre el campo de rugby no fuera más que “un manojo de papeles que ustedes dicen que es un acuerdo, como con La Vega o la Fábrica de Gas”. “Si va a recordar la historia”, recalcó, “ajústese a la historia, no a su historia, mentir lo soporta esta sesión, pero no los papeles”.

A falta del debate sobre cuestiones de calado, la oposición dejó una larga batería de preguntas que el equipo de gobierno contestó en mayor o menor medida. De esta recta final del pleno se sacó en claro que el Ayuntamiento está ultimando el diseño de un equipo de trabajo que elaborará la candidatura para que el casco viejo opte a Patrimonio de la Humanidad, como tanto anhela Vox, que el convenio con Oviedo Filarmonía que incluye una subvención de 2,93 millones está próximo a firmarse pero sin que por el camino peligren las nóminas de los músicos ya que la orquesta sigue cobrando conciertos que el municipio les adeudaba o que nadie del equipo de gobierno se ha saltado la cola y se ha vacunado antes –“¡el Alcalde, tampoco!”, declaró enérgico el propio Canteli”.