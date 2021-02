Efectivos del cuerpo de Bomberos y la Policía Municipal cortaron a primera hora de la tarde de ayer la calle Ramón Prieto Bances, situada frente a la estación de autobuses, con el fin de facilitar a los técnicos los preparativos para reparar una gran grieta en la fachada de un bloque de viviendas.

Fueron los propios vecinos los que alertaron del daño, pero los técnicos descartaron un desalojo al no apreciar afectación en la estructura del inmueble. No obstante, se recomendó a los vecinos del bloque de enfrente que no ocupen las habitaciones que dan a la fachada mientras se realizan las labores para asegurar la misma, que serán acometidas por técnicos contratados por la propiedad.