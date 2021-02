El Parque de Invierno, al ritmo de Verdicio

El objetivo de los nuevos dueños del local, que ya tiene el nombre de “Las Dunas de Invierno”, es abrir al público durante el mes de marzo, cuando tienen previsto que finalice el remozado del equipamiento. Su idea para el local hostelero, explica Josué Lombardo, es convertirlo en “un chiringuito de ciudad, desenfadado, cuidado y playero”. Un establecimiento que reedite el éxito del establecimiento que regentan en Verdicio.

“Las Dunas” destaca por su programación cultural y quiere exportar el proyecto a la ciudad. Aunque, aprovechando el tirón de su oferta gastronómica en el concejo costero (donde hacen unas 13.000 hamburguesas por verano), también anuncian que entrarán en el mercado de la comida para llevar. En principio y, si el Ayuntamiento lo permite, la idea de los socios es que las actividades sean “un no parar”. Para ello tienen pensado organizar conciertos en acústico, cine de verano, talleres, actividades infantiles o teatro. Para la programación musical deberán aguardar a que la normativa municipal sobre música en vivo lo permita. Pero tienen tiempo para ello, porque, aunque la concesión del local es a tres años, ya cuentan con quedarse durante los otros dos prorrogables y hablan de un proyecto a cinco años. Entre las condiciones exigidas por el Consistorio para los nuevos adjudicatarios está la de abrir, por lo menos, durante doscientos días al año.

En el año 2016, el Ayuntamiento decidió no renovar el contrato con los anteriores adjudicatarios del bar después de recibir numerosas quejas de usuarios, centradas en la baja calidad del servicio y en que el local no abría con una mínima regularidad.

Dispuesto a readjudicar el establecimiento cuanto antes, el tripartito llevó a cabo a principios de 2017 diferentes obras de mejora en el deteriorado inmueble. Así, por ejemplo, se ejecutaron labores de limpieza y pintura, además de reparaciones en la fontanería y en el sistema eléctrico. Sin embargo, no se pudo cerrar una nueva adjudicación hasta el pasado mes de enero, cuando los dueños de “Las Dunas” vieron en el abandonado recinto una oportunidad. Una aventura a la que, asegura Lombardo, no se hubieran lanzado de no ser por el respaldo económico y el bagaje que les aporta la experiencia en Verdicio.

El Aguaducho

El Parque de Invierno no es la única zona verde que renovará sus establecimientos hosteleros. Con una idea similar a la que plantean los dueños de “Las Dunas”, el Ayuntamiento planea sacar a concurso El Aguaducho del Campo San Francisco, que contará con una infraestructura más ambiciosa y cuidada. Además, entre los planes del Alcalde está convertir el edificio del Pavo Real en un “restaurante de referencia” para el norte de España. De estos, el plan más inmediato es el que afectaría al Aguaducho. Según los tiempos que manejan en la concejalía de Parques y Jardines, dirigida por Gerardo Antuña (PP), el antiguo local será retirado durante las próximas semanas, a fin de dejar libre el espacio para el nuevo equipamiento.