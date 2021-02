El plan estratégico de La Vega, pendiente del respaldo del gobierno del Principado

Mientras eso no se produce, el ministerio sigue “a la espera de que el plan finalice, de que el proyecto se materialice, muy abiertos a muchas posibilidades”, como señaló ayer el Delegado de Defensa. El coronel González hizo estas declaraciones a la salida de una reunión con el presidente en funciones de la Cámara de Comercio, José Manuel Ferreira, que en el plan de La Vega juega el papel de observador externo con ganas en ayudar a definir los planes.

Ferreira insistió en que la Cámara ayudará cuando se les requiera pero que su papel está “un paso por detrás de quienes deben liderar el proyecto”. Esos agentes son en Asturias, citó, el Ayuntamiento y el Principado, pues la fórmula que se ha de seguir para lograr desarrollar el plan estratégico es “la de la colaboración entre administraciones”.

El presidente de la Cámara no renunció, en todo caso, a desplegar el entusiasmo que le produce hablar de esos 120.000 metros a la entrada de Oviedo y en el centro de Asturias: “Es un espacio de oportunidad”, insistió ayer, “ahí tenemos la posible expresión y vinculación de Oviedo con un proyecto de futuro, que nos conecte con el mundo, y vamos a poner todo el empeño en que salga adelante”. Además, el presidente de la Cámara se mostró confiado en un desenlace satisfactorio para ese nuevo planteamiento de consorcio local, regional y nacional en el corto plazo: “Todo apunta”, aventuró, “a que pronto veremos un inicio de final y que esto empiece a funcionar y empiece a rendir los frutos que debe rendir a la ciudad y a la región”.

Más cauto, el coronel Juan Luis González había expresado, no tanto certezas como el deseo de un final feliz para unas negociaciones que ni siquiera han comenzado. “Ojalá tengamos un buen futuro y una buena resolución, en este caso entre el ministerio y el Ayuntamiento y las instituciones que quieran intervenir, y que todo llegue a buen puerto”.

El Delegado apuntó, no obstante, que el proyecto que maneja el Ayuntamiento no está acabado. ¿Qué le falta? Fuentes municipales explicaron, tras las declaraciones del Delegado de Defensa, que el paso último antes de empaquetar ese guión inicial y presentarlo de forma oficial al ministerio es asegurar el respaldo del Principado. La operación que está intentando montar el Alcalde no pasa por una simple compra o permuta de terrenos. Es más ambiciosa y puede resultar más atractiva para todas las administraciones implicadas, pero el Principado es necesario.

Involucrar al gobierno regional y hacerle ver que la solución pasa por una colaboración a varias bandas, a través de algún tipo de figura administrativa que permita la entrada de capital privado, como puede ser una sociedad mixta, es clave. Pero esa tarea de enseñarle los primeros dibujos a Barbón y convencerle de que el éxito de Oviedo puede ser también el de Asturias con esta operación, le corresponde personalmente al Alcalde.

Derribar los muros

Alfredo Canteli está muy involucrado en la negociación y también, según las declaraciones que ha ido dejando caer en las últimas semanas, convencido de que la solución para los terrenos de La Vega pasa necesariamente por derribar los muros y hacer que toda esa ciudad dentro de la ciudad se integre en el tejido urbano y no sea un búnker cerrado en sí mismo. Un lugar en el que se puedan desarrollar todo tipo de iniciativas, con suelo industrial, residencial, espacio para empresas y equipamientos.