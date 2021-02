La Corredoria pide que se habilite el mercado como aulario para el instituto

Si el mercado de La Corredoria no es capaz de arrancar con el fin para el que fue construido, que se use para aliviar temporalmente una de las deficiencias más graves de La Corredoria: la masificación del instituto de Educación Secundaria. Algunas asociaciones vecinales de la zona, como es el caso de Asparve, plantean la posibilidad de que el mercado se convierta provisionalmente en un aulario para acoger a los alumnos del centro, que ahora mismo “están como sardinas enlatadas” en un espacio saturado. No en vano, el instituto del barrio se construyó para albergar a unos 600 estudiantes y actualmente cuenta con 966. “Sin duda sería una buena forma de darle uso a un edificio que lleva muchos años parado y que solo ha provocado gastos, al menos hasta que encuentren un operador que se decida a abrir el mercado”, afirma Jesús García Peón, uno de los portavoces de Asparve.

El Ayuntamiento pretendía haber sacado a concurso la gestión del mercado a lo largo del primer semestre del año, pero la pandemia tuvo un efecto paralizante y la idea ahora es hacerlo “en el menor tiempo posible”. El concejal de Economía, el popular Javier Cuesta, asegura que, a pesar de todos los contratiempos, los trámites siguen adelante y se están ultimando “unos pliegos atractivos” para garantizar la concurrencia de empresas al concurso. Según fuentes consultadas por este diario, el operador que quiera explotar el mercado tendrá que abonar un canon anual que no llega a los 140.000 euros. Cuesta afirma que se mantienen contactos desde hace meses con tres empresas interesadas en hacerse con la gestión de la instalación y sostiene que durante las últimas fiestas navideñas se produjo la visita de los representantes de una de ellas al recinto.

Jesús García: “No es de recibo tener parado ese edificio cuando se puede utilizar para un servicio muy necesario. Seguramente nos contesten que es obligatorio darle el uso de mercado, pero lo que nosotros planteamos es un uso provisional”

Pero los vecinos buscan soluciones rápidas después de tantos años de espera. “No es de recibo tener parado ese edificio cuando se puede utilizar para un servicio muy necesario. Seguramente nos contesten que es obligatorio darle el uso de mercado, que es para lo que se recibieron subvenciones, pero lo que nosotros planteamos es un uso provisional”, dice Jesús García Peón. No en vano, el mercado de La Corredoria terminó de construirse en el año 2013 y supuso una inversión cercana a los 3,5 millones de euros, un dinero al que hay que sumar todas las intervenciones realizadas para evitar que se viniese abajo por el deterioro al no haberse ni siquiera estrenado.

Como consecuencia de la falta de espacios y las exigencias de la pandemia, los responsables del Instituto de La Corredoria optaron ya en septiembre por trasladar a la tarde las clases de primero y segundo de Bachillerato para garantizar la docencia presencial. “El problema es muy grave. Cada año hay más alumnos porque el barrio cuenta con muchos chavales en esa edad. Además, en tiempos de covid no es muy recomendable tener a los estudiantes en un edificio masificado. Por no hablar de las desventajas para la educación”, sentencia el portavoz de Asparve.