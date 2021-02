Los sombreros “made in Oviedo” triunfan en las series de televisión de sobremesa

El cómo los diseños de Mercedes, que firma como “Miraytoca”, entraron a formar parte del vestuario de una serie ambientaba en los años veinte y treinta fue fruto de la casualidad. “Mi hija mayor estudió Comunicación Audiovisual en Madrid e hizo las prácticas en ‘El secreto de Puente Viejo’. Un día llevó puesto un de mis tocados a y a los directores les llamó la atención. Le preguntaron de dónde lo había sacado y entonces me propusieron hacer cinco maquetas. Les encantaron y finalmente me encargaron 27 piezas”, explica la diseñadora, que, debido a la pandemia ha visto mermada su venta: “Apenas hay bodas o eventos y la gente viste de foam diferente. Como yo digo, las personas ya no se adornan. Se han pasado a la moda cómoda y deportiva. Por eso, he buscado diseñar algo más útil utilizando la misma técnica que para los sombreros. Hago bolsos con telas y retales que no utilizo”.

“Mi hija mayor estudió Comunicación Audiovisual en Madrid e hizo las prácticas en ‘El secreto de Puente Viejo’. Un día llevó puesto un de mis tocados a y a los directores les llamó la atención"

Mercedes es autodidacta. La pasión por el diseño de complementos le viene de familia. Su madre confeccionaba colchas, sombreros y vestidos, y sus tías-abuelas, ganchillo. “Mi saber se basa en las enseñanzas de una madre a una hija. Empecé a tejer y a hacer ganchillo a los seis años. Luego me personalicé prendas, lo que ahora se conoce como ‘customizar’. Por ejemplo, a un bikini de ganchillo que me hacía, le ponía una flor”, explica.

La diseñadora es la primera que se pone y luce sus propias creaciones. Sabe posar ante la cámara y conoce las mejores posiciones de una diadema, un tocado o un sombrero de ala ancha: “De pequeña fui modelo. Mi madre nos encargaba los vestidos a una modista y yo desfilaba. Por eso creo que algo me ha quedado de eso. De los cinco hermanos que somos (cuatro mujeres y un hombre), la única que quería poner sombrero era yo. Siempre fui la más ornamental. Me los ponía aunque me miraran y cada vez que iba a Madrid con mi marido me traía uno nuevo. Creo que el sombrero eleva la elegancia de un vestido o un abrigo”.

La diseñadora de alta costura, Marta del Pozo, fue quien la animó a hacerse profesional y vender sus creaciones. “Cuando mi hermana pequeña se casó, le encargamos a ella el vestido de novia y algunas invitadas. Una vez allí, le enseñé las maquetas de algunos tocados que había diseñado para varias chicas y se quedó impresionada. Me dijo que me dedicara a esto. Por esa época, también hice una colección de tocados, collares y gargantillas, y Marta del Pozo me compró cinco piezas”.

Pese a su formación autodidacta, Mercedes también ha buscado las enseñanzas de los mejores. Hace unos años completó un curso con la diseñadora de sombreros Biliana Borissova (creadora de los sombreros para el Premio Goya 2016 al Mejor Vestuario) con el objetivo de mejorar su técnica con la horma. Además, suele utilizar materiales inusuales como cola adhesiva, tubos de plásticos, alambre o malla metálica. “Creo que todos los materiales tienen una parte bella”, dice la diseñadora mientras sostiene un sombrero hecho de cola. En la misma línea, el reciclaje es la base de su filosofía, o, como ella, afirma: el cumplimiento de las tres “R”: reutilizar, reciclar y reducir. Así, ha reconvertido vestidos viejos de seda en sombreros sacándoles el hilo.

En el currículum de la diseñadora de sombreros de “El secreto de Puente Viejo”, también figuran desfiles en la Fashion Week de Oviedo y Gijón, exposiciones en el Museo Barjola, performances en la Noche Blanca ovetense de 2013 o una colaboración el desfile en bikini de mujeres operadas de cáncer de mama que organiza cada año Lencerías Berta.