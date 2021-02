La vida de la monja que lee entre líneas

Al leer esta página, habrá quien se vea arrastrado por esta sucesión de palabras y quien, en cambio, se fije en los espacios en blanco. Ahí, en lo que no está escrito, se encuentra la otra historia que narra el papel, la suya. Sor María de los Dolores Díaz de Miranda la conoce mejor que nadie. Esta monja benedictina sabe que la palabra escrita no es capaz de contarlo todo, que hay una parte importante que se pierde en los márgenes y que es muy difícil de recuperar. Es una de las mayores expertas en papel y pergaminos de España, pero también ha sido la víctima de una historia contada a medias. La vida de esta ovetense, o una pequeña parte de ella, ha sido traída a la actualidad en dos ocasiones. Primero, Albert Boadella noveló su experiencia en un convento catalán del que salió por no comulgar con las ideas separatistas de sus hermanas y, después, vino un artículo que ahondó en el asunto. Y ella no quiere ser ariete político, ni útil, ni mártir. Ella es médico, docente, pero, sobre todo, monja y doctora (no en medicina) en restauración.

Actualmente vive sola, en el Hospital de Tavera, en Toledo, donde se dedica a la restauración del archivo histórico de la casa de Medinaceli. “No me gusta decir la edad, tengo esa debilidad femenina”, dice divertida Sor María de los Dolores Díaz de Miranda, que no es monja de clausura, “pero casi”. Finalmente, admite que nació en la década de los sesenta. Lo hizo en Oviedo, aunque el registro de su nacimiento la sitúe en Grado, donde sí que pasó su infancia. Desde bien pequeña, la vida le enseñó que los papeles son traicioneros. Tuvo, cuenta, una infancia feliz entre la arboleda de la casa familiar. Su hermano Felipe –arquitecto y vicepresidente de la Sociedad Ovetense de Festejos–, llevaba “a mucha gente a casa” y, por lo que fuera, siempre necesitaban a uno más para completar sus juegos. La pequeña María Dolores empezó a jugar al fútbol con los chicos, a boxear, a construir cabañas entre los árboles al tiempo que, en su fuero interno, explica, crecía una “llamada”, una vocación. Un secreto que no se atrevió a confesar hasta pasados los años, porque eso, “en casa era una bomba”. Con catorce años se lo dijo a un cura –“creo que quiero ser monja”– pero no a sus padres. “¿Cómo se lo iba a decir? ¿Estás loco? Se hubieran reído de mi”. Hoy habla vistiendo el hábito desde una celda toledana. Algo que su familia no hubiera podido imaginar. “Me consideraban un trasto, creo que no hubo día en el que me dijeran que ‘qué buena había sido’”, cuenta con una sonrisa que se intuye al otro lado del teléfono. De niña soñaba con ser médico e irse a las misiones, pero en los juegos con sus cinco hermanos hacía tanto “de mosquetero como de princesa”. Ahí, explica, es donde empezó a fraguarse una personalidad activa, inquieta que se transformó en resistencia pacífica durante su paso por Cataluña, cuando veía que el conflicto se agravaba y atravesaba la piedra porosa de los muros del convento. Una personalidad que se convirtió en un currículum inmenso, repleto de logros como el de haber restaurado el Fuero de Avilés, colaborado con universidades extranjeras o formado parte de un grupo de investigación del CSIC.

Es cierto que el currículum empezó a llenarlo pronto, pero de manera un tanto errática. Con dieciséis años empezó la carrera de Medicina en la Universidad de Oviedo. A los veinte ya había entrado en un convento y, con veintiuno ya tenía su título bajo el brazo. Cuenta que, en el colegio, hizo varios cursos en uno y, por eso, pudo matricularse antes de cumplir los 17. Es médico, aunque nunca llegó a ejercer. El azar, o, más bien la fe, la llevó frente a una pila de fascículos a los que quitarles las grapas, frente a un montón de libros que desmontar para que otra los volviese a encuadernar. Ese fue el trabajo que le encargaron en el monasterio de San Pelayo de Oviedo. Las Pelayas más jóvenes recibían este tipo de encargos durante los primeros compases de su vida en el convento. La aspirante a cirujana, de manos hábiles y “gran memoria visual” –lo que, explica, dice con total humildad y solo por hacer honor a la verdad– se enamora del papel, de su estudio, su cuidado y su conservación.

Con las Pelayas de Oviedo empezó sus trabajos como restauradora, tras ocho años la hicieron directora del Taller de Restauración del convento en el que estuvo hasta 1998. Bajo su dirección, las Pelayas desempeñaron un prolífico trabajo en el que se restauraron unas 3.500 piezas. Entre ellas algunas de alto valor como el mencionado Fuero de Avilés. Este documento, expedido por Alfonso VI en 1085, es el más antiguo de todos los que se conservan en Asturias y contiene las primeras palabras escritas en asturiano. También se encargó de la restauración de los Libros de Acuerdos Capitulares de la Catedral de Oviedo y, descubrió que los 26 valiosos grabados de J. B. Piranesi que custodia el Museo de Bellas Artes de Asturias no son una primera edición, sino una segunda, impresa por el hijo del artista en Francia. El papel, sobre todo el papel bueno, tiene unas marcas de agua denominadas filigranas. Unos pequeños surcos y relieves a través de los que se cuenta su historia. Explica la monja que, estudiándolos, se puede saber de qué época y de qué zona geográfica procede cada documento. Así, cuenta, fue como llegó a la conclusión de que los grabados del Museo ovetense procedían de una papelera parisina donde emigraron los hijos de Piranesi tras su muerte. En esta técnica se basa su tesis doctoral, cuya defensa se puede encontrar en su canal de YouTube.

Cuando cerró el taller de restauración del monasterio de las Pelayas de Oviedo, Sor María de los Dolores se trasladó a Barcelona para continuar con su trabajo. “El ora et labora en la orden lo llevamos a rajatabla”, cuenta con otra sonrisa que le cambia la voz. Su trabajo de restauradora, explica, es una ofrenda a Dios, porque, a sus ojos, “el mundo está creado, pero no acabado” y eso es labor del hombre o, en este caso, de la mujer. En el monasterio catalán se dedicó a hacer lo suyo, a tratar con tanto mimo y precisión a los libros y documentos como había visto a hacer a los médicos con sus pacientes durante sus prácticas en el hospital. Pero el conflicto independentista la terminó pillando de lleno, a ella, que ni le va ni le viene. Que, explica, no quiere abrir heridas, que quiere cerrarlas. A sus ojos, en nuestro país falta comprensión y perdón. Hoy, entre los muros del hospital de Tavera escucha las noticias políticas con cautela, teme por la crispación creciente y el enfrentamiento entre opiniones tan distintas como legítimas. Ella no es mártir, ni útil, ni ariete de nadie. Ella es restauradora, pero no quiere que le pongan España sobre la mesa de trabajo. Porque, además, “en la restauración, el peor piropo es que lo has dejado como nuevo”. Así que, seguramente, el cliente no quedaría satisfecho.

Tras salir del convento catalán, Sor María de los Dolores se traslada a Toledo para encargarse del taller-laboratorio de restauración y conservación de los documentos gráficos de la Casa Ducal de Medinaceli. Este proyecto lo han instalado en uno de los monumentos del ducado, el Hospital de Tavera de Toledo. Y allí se encuentra ahora la ovetense, enfundada con una mascarilla que ella ya llevaba antes de que llegase la pandemia, con los ojos fijos sobre los espacios en blanco de papeles que hablan de historias y conflictos olvidados.