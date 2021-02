Ainhoa Arteta se cae del programa del festival de zarzuela por covid

Baja de alto calibre en el Festival de Teatro Lírico de Oviedo. Ainhoa Arteta, que iba a protagonizar “La vida breve”, uno de los dos títulos del programa doble con que al que arranca el festival el próximo día 25, se ha visto obligada a renunciar a causa del coronavirus. Un contratiempo que la organización ha resuelto fichando en su lugar a la soprano argentina Virginia Tola.

“Muy a mi pesar no voy a poder interpretar ‘La vida breve’ en Oviedo. Me encuentro con el covid, mejorando gracias a Dios, pero todavía soy positivo y por precaución y compromiso con las medidas que están tomando los teatros, de gran responsabilidad, no será posible mi participación”, explicó ayer Ainhoa Arteta en un mensaje remitido a LA NUEVA ESPAÑA. “Espero poder regresar pronto a Oviedo, ciudad que adoro y donde me siento muy querida”, añadió la soprano.

El presidente de la Fundación Municipal de Cultura, José Luis Costillas, transmitió a su vez a Arteta su deseo de que tenga una pronta recuperación, y le manifestó su esperanza en que pueda regresar en poco tiempo a los teatros ovetenses, “donde sabe que siempre es y será bienvenida”.

El retorno de Arteta era muy esperado en la ciudad tras el fenomenal éxito que la soprano cosechó con las representaciones, en el mes de diciembre, de “Madama Butterfly”, el título estrella de la Temporada de Ópera, cuyas funciones se alternaron con las de “Fidelio”. Un auténtico “tour de force” que implicó ejecutar once representaciones de dos títulos distintos en doce días, y que permitió salvar la ópera de Puccini, que estuvo al borde de la suspensión por las restricciones sanitarias.

En “La vida breve”, que forma con “La Tempranica” el programa doble con el que se inaugura esta edición del Festival de Teatro Lírico, Ainhoa Arteta iba a interpretar el rol de Salud. Para sustituirla, se incorpora al reparto la soprano argentina Virginia Tola, intérprete de gran renombre con lazos familiares en Asturias –su bisabuela, Josefa, era natural de Castropol– y que ya sabe lo que es actuar en el Campoamor: la soprano encarnó a Elvira en el montaje de “Don Giovanni” que se representó en Oviedo en la temporada 2013-2014.

“La vida breve” y “La Tempranica” forman el programa doble “Granada”, que inaugurará el vigésimo octavo Festiva de Teatro Lírico Español el próximo día 25, jueves, con una segunda función el sábado 27, ambas a partir de las 19.00 horas. “Granada” se representa sobre un montaje escénico de Giancarlo de Mónaco, con Iván López Reynoso dirigiendo a Oviedo Filarmonía. En “La vida breve” flanquearán a Virginia Tola Francesco Pio Galasso, María Luisa Corbacho y Rubén Amoretti. Por si parte, Ana Ibarra, Ana Nebot y, de nuevo, Rubén Amoretti protagonizan “La Tempranica”. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en la web entradas.oviedo.es.