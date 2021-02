Alfonso Pereira: “Canteli me preguntó en mi toma de posesión si seguíamos siendo amigos”

Alfonso Pereira Conde (Pillarno, Castrillón, 1947) antiguo jefe de obra en una constructora, líder de la lucha contra la droga en La Carisa en los años 80 y exalcalde de barrio de La Corredoria, donde vive, retoma otro de sus viejos quehaceres; el de formar parte de la corporación municipal como concejal. Esta vez bajo las siglas de Ciudadanos y con la misión de velar por el alumbrado y por los caminos de la zona rural. El partido naranja le había fichado en las últimas elecciones y ahora, con la salida de la concejala de Educación, Yolanda Vidal, corre la lista y le llega su turno.

–Usted fue concejal por el PP con Gabino de Lorenzo. ¿Por qué este cambio a Ciudadanos?

–Está claro que tengo afición política. Cuando Canteli accedió a la Alcaldía en 2019, me dijo que no contaba conmigo para entrar en las listas y yo quedé… Al poco me llamó José Luis Costillas, de Ciudadanos, para ver si me apetecía formar parte de su candidatura y de su grupo. Lo estuve pensando y viendo que son un grupo joven, bien formado y de buena condición, me dije: “Bueno, yo creo que esto a mí me va a venir bien”. Me apunté con ellos y aquí estoy.

–Acaba de decir que cuando Canteli le dijo que no contaba con usted, se quedó… ¿Cómo?

–No, nada. Tampoco fue para tanto. Me lo dijo tomando un café en La Corredoria. Me parece legítimo. Es un nuevo alcalde que tiene su gente. Me llamó para una reunión formal en una cafetería y me lo dijo.

–¿Echaba de menos la política?

–Estuve ocho años de concejal y seis fuera de la Corporación municipal, pero fui alcalde de barrio de La Corredoria durante 24 años. Es más, la gente me conoce como el alcalde de La Corredoria. Entonces nunca dejé la política realmente porque me preguntan por la actualidad y me transmiten sus quejas y problemas unos y otros. Incluso algunos piensan que sigo allí de alcalde.

–El tripartito de PSOE, Somos e IU eliminó la figura de alcalde de barrio. ¿Está de acuerdo?

–No. Están equivocados totalmente. El entramado que había creado Gabino de alcaldes de barrio en todos los pueblos y barrios era un seguro de vida para la política municipal porque había un contacto directo de todos los ciudadanos con la Corporación a través de la figura de alcalde de barrio.

–Entonces, aboga por recuperar esa figura.

–Hombre, yo tampoco pretendo exigir nada, eso está claro. Los que mandan, mandan. Ahora, a mí me gustaría que se recuperase.

–Usted que vive en La Corredoria y lucha por el barrio desde los años 80, ¿cómo lo ve en 2021?

–Muy bien. Conseguimos crear un barrio con una calidad de vida impresionante. No le falta nada, bueno sí, un instituto de Secundaria debido al incremento de la población, que pasa de 30.000 habitantes. Es que claro, el barrio se desarrolla; le quedan alrededor de 5.000 o 6.000 viviendas por hacer en el espacio físico que hay. Llegará un momento en que eso se parará porque se agotará el espacio. La Corredoria tiene la particularidad de tener el mayor número de población joven de Asturias. La media está entre los 30 y 35 años.

–Alguna carencia más habrá.

–Es muy buena idea retomar la Policía de barrio porque da a la gente seguridad y previene la delincuencia. Cuando los vecinos y los comerciantes ven que tienen a la Policía ahí para hablar con ella, la ciudadanía se siente protegida. Es un acierto terrible. Cuanto antes se haga, mejor.

–¿La Corredoria sigue siendo una ciudad dormitorio donde la gente va a trabajar a otro lugar o esa tendencia está cambiando?

–Hasta cierto punto sí. Yo creo que hay muy poco paro allí porque todo son matrimonios jóvenes que van a trabajar. Por otro lado, al haber nuevas cafeterías y terrazas, la gente ya se ha acomodado y hace más vida de barrio que antes.

–¿Ya tiene un plan de trabajo marcado?

–Todavía estoy aterrizando, pero lo primero que voy a hacer es ver con qué gente cuento. Qué funcionarios son los que están en estas áreas. A algunos ya los conozco y otros ya se jubilaron. Tengo que ver cuáles son las necesidades más urgentes y necesarias de las zonas rurales, y con qué contratos contamos para el mantenimiento de las calles y caminos. Ayer me dijeron que había un argayo en Naves muy grande, pero no lo he podido ver. Esta semana intentaré ir porque ya tenemos coche.

–¿Va a ser un concejal “de pisar la calle”?

–Por supuesto. Ya lo hice en mi anterior etapa. Si, por ejemplo, como en este caso, hay un argayo, quiero quitarlo en 24 horas. Lo fundamental es estar al lado de los vecinos. La zona rural del concejo es muy grande. En Oviedo hay 517 pueblos o lugares. Algunos tienen dos cases, pero todos tienen un nombre y merecen el mismo trato que la calle Uría. Hay que atenderlos, luego te lo agradecen más que la gente de la zona urbana.

–¿Le ha afectado la pandemia?

–No he tenido ningún problema. Por lo demás, procuro hacer ejercicio y salir caminar todos los días. Eso sí, tomo las medidas de precaución anticovid recomendadas; lavado de manos, mascarilla y evitar las aglomeraciones. Los que tienen un mérito tremendo son los hosteleros y los pequeños comerciantes, que están haciendo un esfuerzo tremendo. Hay que hacerles un monumento. Les llegó hace años la reforma de la ley del tabaco y tuvieron que hacer instalaciones especiales. Ahora les llegan las restricciones por la pandemia y tienen que tomar nuevas medidas.

–¿Está afiliado a Ciudadanos?

–Sí. Cuando decidimos que yo iba a formar parte del grupo me di de baja del PP, les escribí un burofax para formalizarlo, y luego me di de alta en Ciudadanos.

–Algunos podrían acusarle de cambiar de chaqueta.

–Es un cambio de posición porque yo estaba políticamente en el paro y me dieron trabajo. Un político es un trabajador.

–¿Qué opina de sus nuevos compañeros de trabajo?

–Me parecen estupendos. Todos los concejales son gente joven muy bien formada y con muchas ganas de trabajar por el ciudadano. No veo que haya gente que se las dé de ser más que nadie. Hay que ser humildes y procurar que el ovetense vaya los despachos de los concejales y encuentre la puerta abierta. No se puede hacer espera a la gente para hablar. Hay que ser sencillo. Es nuestra misión.

–¿Ha podido hablar en “petit comité” con Canteli?

–Sí, el día que tomé posesión.

–¿Y qué le dijo?

–Me dijo que si seguía siendo amigo de él. Le respondí que claro que sí. Estaría bueno. Además, yo no vengo aquí a hacer enemigos. Para mí la gente del PP es hermana. No tengo nada en contra de nadie del PP ni guardo ningún rencor. Cada uno piensa de una manera.

–¿Y ha hablado con Gabino de Lorenzo?

–No, pero me gustaría. Tengo un grandísimo recuerdo de él. Desde que salió de Delegación de Gobierno no hemos vuelto hablar. Vi a su mujer un día en Covadonga, le pregunté qué tal estaba y todo bien.

–¿Y de su gestión?

–Espléndida. Nadie creó más puestos de trabajo que Gabino. Y eso es servicio a la ciudadanía. Nadie hizo tanto bien por Oviedo como él. No tiene sentido que a día de hoy todavía no se haya promovido darle una calle o una plaza. Tiene su estatua en el Campo San Francisco el exsecretario de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, y el que fuera alcalde de Oviedo, Luis Riera Posada, tiene otra en la plazoleta de la iglesia de San Juan. Pues bien, Gabino debería estar por encima de todos ellos. También me gustaría reseñar una cosa.

–Adelante

–Quiero que conste el trabajo que hizo Jaime Reinares en el Ayuntamiento durante muchos años. Al final, no le trataron adecuadamente y fue una pena. Lo llamabas a las nueve de la mañana al despacho y te cogía él el teléfono y le llamabas a las nueve de la noche, y estaba allí dando el callo. No hubo un concejal tan trabajador por Oviedo como él. Era incansable. No creo que haya sido suficientemente reconocido.

–¿Mantienen el contacto?

–Sí, hablamos por teléfono de vez en cuando, claro.