El miedo al virus vacía los templos de Oviedo: Los fieles mayores evitan ir a misa

Las iglesias ovetenses reciben menos feligreses desde que la pandemia obligó a cambiar los hábitos. La reducción de aforos para cumplir las normas de distancia social y el temor a contagios que se nota de forma más patente entre las personas mayores, han hecho que las celebraciones pierdan hasta un 30 por ciento de asistentes, en el caso concreto de la parroquia de San Juan el Real, tal como señala su párroco, Javier Suárez.

La parroquia ha compensado la menor afluencia presencial con una retransmisión de misas a través de un canal en Youtube, que está teniendo un gran éxito y es seguido desde Grecia o Rumanía, tal como explica el máximo responsable. Además, la generosidad no se ha visto mermada, más bien todo lo contrario. Los parroquianos siguen ayudando de forma puntual, incluso en mayor cuantía, una tendencia que también constatan en Nuestra Señora de Covadonga (Teatinos), regida por José Ramón Castañón (Pochi), mientras que en El Cristo-Montecerrao, a cargo de Julián Herrojo, los donativos se mantienen estables. Julián Herrojo asegura que en su parroquia no sólo no han notado descenso de asistentes sino que han tenido que multiplicar lasa misas dominicales, de 5 a 8.

La menor asistencia a los cultos sí se deja sentir en la propia catedral de San Salvador, tal como explica Benito Gallego, deán del templo que ha pasado de un aforo de 400 personas en la nave central a la mitad. “Hubo que limitar el aforo y sí es verdad que vienen menos personas por el lógico temor al Covid, igual que ocurre en otras actividades”, explica el canónigo.

A diario, la Catedral ofrece dos misas y los domingos llega a los seis servicios religiosos. Los clérigos, al igual que en las parroquias, también se esfuerzan por llevar la Comunión a casa a quienes lo piden. En la Tenderina la caída de fieles afecta a los niños, ya que desde la misma parroquia se ha instado a que asistan a los cultos de forma escalonada, como señala la catequista Sonia Moro. Las medidas de seguridad en los templos son variadas y van desde las marcas en los bancos que se encuentran colocadas en la Catedral, a la mampara de metacrilato que se utiliza en San Juan en el momento de la Comunión. Hay cuatro dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada y el acceso a los columbarios y una alfombra con líquido desinfectante.

En todos los casos los feligreses deben sentarse separados e ir a comulgar por un pasillo central y retirarse por otro. Por precauciones que no quede.