La Corredoria se rebela contra Vipasa

Los inquilinos de los diferentes bloques de pisos sociales de la red de Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) en La Corredoria, en total unas quinientas familias, ya han llegado al límite. Después de haber denunciado en infinidad de ocasiones el “estado deplorable” en el que se encuentran sus edificios y la “inoperancia total” de Vipasa a la hora de solucionar sus problemas, los vecinos han decidido iniciar una serie de concentraciones ante la sede ovetense de la entidad. La primera de ellas se celebrará mañana, si es que los convocantes reciben a tiempo los permisos. “Nos falta una firma que tiene que llegar mañana, pero estamos dispuestos a lo que sea”, afirma Vanesa Mielgo, portavoz de los vecinos y una de las afectadas.

Como ya desveló este diario a través de varios reportajes, las paredes de muchas de las viviendas sociales de La Corredoria están llenas de moho, algunos pisos tienen el suelo levantado a consecuencia de la humedad y hay partes de la estructura del edificio tan dañadas que los vecinos temen seriamente por su seguridad. Los agujeros en los techos de escayola, los cubos de agua para contrarrestar las goteras e incluso “las ratas corriendo a sus anchas por las zonas comunes” son una imagen habitual para los inquilinos de Vipasa. “Ya no podemos aguantar más. Hemos pedido por activa y por pasiva que arreglen nuestras casas y no nos queda otro remedio que movilizarnos. Estaremos allí como si es a diario hasta que nos atiendan”, explica Vanesa Mielgo. “Tenemos el peor casero de Asturias. No nos hacen ningún caso y cualquier día vamos a lamentar una desgracia. Si no nos ayudan pronto se va a venir todo abajo. Han aparecido hasta grietas en la fachada”, añade.

“Ya no podemos aguantar más; si no nos ayudan van a caer los edificios”, claman los afectados

Los vecinos llevan muchos años “peleando” con Vipasa y los responsables del organismo público tienen los despachos llenos de escritos con reclamaciones provenientes de La Corredoria, pero uno de los detonantes de la situación actual tuvo lugar el pasado mes de septiembre. Uno de los elementos que cubre los canalones de la fachada se desprendió de la cornisa y fue a caer sobre el carrito de un bebé, que milagrosamente no sufrió daños “porque la capota estaba echada y rebotó”, según el relato de testigos presenciales. Pero las deficiencias materiales no son lo único que preocupa a los inquilinos, también hay vecinos que no se comportan como se exige en una comunidad. “Ha aparecido hasta un colchón en los soportales. Hay quienes tiran la basura por la ventana y vierten agua a la calle. En estos casos también deberían de intervenir desde Vipasa”, claman los vecinos. Los bloques de Vipasa en La Corredoria están ubicados en las calles Xuacu el de Sama, Jardín y Pablo Alonso Rato.