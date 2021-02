“Espero que Oviedo reactive su tradición jazzística, porque es una ciudad que tenía su público y sus músicos, y el hervor propio de este género”

El pianista Abe Rábade (Santiago de Compostela, 1977) actúa este viernes en el teatro Filarmónica de Oviedo (19.00 horas), dentro del Festival Oviedo Jazz. Flanqueado por sus cómplices habituales, el contrabajo Pablo Martín Caminero y el batería Bruno Pedroso, Rábade presentará al público asturiano su disco más reciente, “Sorte”.

–Corríjame si me equivoco, ¿puede que haga diez años que no toca en Asturias?

–-Pues tranquilamente. Creo que sí, y hasta creo que fue en el mismo teatro. No tenía la noción de que hubiera pasado tanto tiempo, porque además tuve mucha relación con Asturias, años atrás. Mi primer mánager fue Fernando Posse, que es asturiano y programaba algunos ciclos de música en la región. Tengo mucho cariño a esa tierra.

–Vuelve con “Sorte”, cuyo título casi parece una declaración de intenciones ante todo lo que está pasando. ¿Es eso lo que necesitamos, algo de suerte?

–(Risas) La verdad es que en este momento es casi lo más necesario. Pero el título estaba puesto de antes de toda esta circunstancia tan difícil en la que estamos, en esta encrucijada que va mucho más allá de un virus, que es de alguna manera el detonante que hace disparar todas las alarmas. Porque estamos en un punto de inflexión importante para la humanidad.

–¿Por qué?

–Todo esto pone de manifiesto la necesidad de un nuevo pacto social, porque las prioridades de nuestra sociedad están cambiadas, están equivocadas. Aparte de sembrar mucha destrucción y mucha muerte, la pandemia nos está diciendo que debemos cambiar la manera de gestionar los asuntos sociales, políticos y económicos. También pone de relieve la importancia del contacto físico, que es fundamental. El virus, en el fondo, acaba siendo un síntoma de una serie de problemas que ya venían de antes. Por eso, volviendo a la pregunta anterior, el título del disco iba a ser “Sorte” desde antes de la pandemia, pero está claro que nos hace falta tener suerte en un momento como este, en el que se va a escribir un nuevo contrato social que atañe a todos, también al mundo de la cultura y de las artes.

–Catorce discos con 43 años, ¿ha alcanzado ya la madurez plena o sigue explorando, indagando, en su estilo musical?

–Yo diría que me empiezo a encontrar cómodo, y pienso que estoy sentando las bases, con las líneas de investigación que tengo abiertas, para hacer un discurso que creo que es cada vez más coherente con lo que realmente siento y pienso. Creo que me voy conociendo mejor, y ahora me veo capaz, y quizás ahí sí que hay algo de madurez, de integrar todas esas líneas.

–¿Qué líneas son esas?

–La primera el jazz afroamericano, el más ortodoxo, aquel que es fruto de la confluencia de la tradición europea con la africana en un tercer continente. Es la fuente más importante de la que he bebido nunca, pero luego hay otras muy ricas. Está la música tradicional de Galicia, que diría que en estos tiempos es una de mis vías de experimentación más fuertes. Estoy poniéndome las pilas con gentes que son auténticos caballos de batalla en este terreno, como Davide Salvado, que tendrá un papel muy relevante en mi próximo proyecto. Para mí, es una línea prioritaria, porque entiendo la tradición no de manera folclórica, sino como algo rico, vivo y en toda su contemporaneidad; llevada al presente, no como pieza de museo. Luego hay otra línea siempre presente, que es la música clásica, principalmente el Barroco: soy un amante confeso de la música de Bach y de Scarlatti, y también me fascinan Haendel y Vivaldi. Quiero que sean influencias claras en mi música, melódica y formalmente. Y luego hay otra vía que tiene que ver con la oralidad, con la transcripción de las personas hablando: se trata de encontrar música donde a priori no la hay.

–Se quiere reactivar la tradición jazzística de Oviedo. Usted, que conoce la ciudad y su público, ¿cómo lo ve?

–Pues ojalá se dé. Tengo recuerdos maravillosos de Asturias. En Oviedo toqué hace como veinte años en un local, La Antigua Estación, y recuerdo una ciudad superviva, que tenía su público y sus músicos, ese hervor propio del jazz. Porque el jazz hierve. Y en Gijón igual: toqué dos o tres veces en El Perro Andaluz, un local en la zona del puerto deportivo, y lo recuerdo con mucho cariño. Eran ciudades que tenían un jazz minoritario, como lo es en todas partes, pero palpitante. Ojalá se consiga recuperar eso.