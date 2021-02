Jacobo Silva: “El HUCA recuperará este año el primer puesto en operaciones del corazón”

Jacobo Silva (Segovia, 1969) atiende a LA NUEVA ESPAÑA poco antes de entrar en quirófano. El cirujano fue confirmado a principios de mes como jefe de servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), un puesto que ya llevaba más de un lustro ejerciendo en funciones. Bajo su dirección, la cirugía cardiaca asturiana se ha convertido en referente a nivel estatal, colocando al HUCA en los primeros puestos de los hospitales en cuanto a número de operaciones de corazón realizadas; también es uno de los que tienen mayor tasa de éxito. Su renovación, por un plazo de cinco años, supone un voto de confianza hacia su gestión y termina por dar carpetazo al polémico “caso de las gasas” que sacudió el servicio en 2018. La Justicia determinó en 2019 que no había habido imprudencia por parte del equipo que llevó a cabo la operación. Ahora, el HUCA renueva la confianza en su jefe del servicio.

–En los últimos años el HUCA se ha puesto a la cabeza de la cirugía cardiaca nacional.

–Durante los pasados seis años hemos sido de los que más cirugías hemos realizado. Nos alternamos el primer puesto con el Hospital Clínic de Barcelona, uno de los que tiene mayor volumen. Y, este año, seguramente recuperemos el primer puesto, porque el efecto covid en Barcelona y Madrid ha sido devastador. Hay que recalcar que también somos de los centros hospitalarios con mejores resultados en esta área. Y, en cuanto a la cartera de servicios, el HUCA no tiene nada que envidiar a los mejores centros españoles y europeos. Hacemos trasplantes, trabajamos en técnicas innovadoras...

–¿Hay algo que mejorar durante los próximos cinco años?

–Mi obsesión es mantener y mejorar los resultados que estábamos registrando hasta ahora. Todo lo que no sea mejorar es empeorar. También tenemos que trabajar en obtener más visibilidad y más peso fuera de las fronteras de la Comunidad Autónoma. Para ello tenemos que seguir trabajando en desarrollar y aplicar nuevas técnicas, como las prótesis aórticas transcatéter o crear un grupo de trabajo para la aorta. En Asturias tenemos una población envejecida y la edad es un factor de riesgo para las patologías del corazón. Como en la mayoría de los países occidentales, aquí las causas de muerte más comunes son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Por todo esto, tanto la Cardiología como la Cirugía Cardiaca tienen un peso importante en el Hospital y en el sistema de salud asturiano.

–El covid está sacudiendo el mundo, pero el epicentro está en los hospitales.

–Tenemos que ser conscientes de que se trata de la mayor crisis sanitaria en un siglo. El virus no entiende de geografía ni de ideología, nos afecta a todos, aunque lo haya hecho a diferente ritmo. Debido a la avalancha de pacientes también la cirugía se ha visto afectada de manera colateral. Pero creo que, por cómo se está llevando la crisis, tanto el sistema sanitario asturiano como el HUCA van a salir reforzados. Desde dentro, a veces es difícil de valorar, pero desde fuera del Principado nos dicen que aquí las cosas se están haciendo bien.

–¿A qué se debe el buen papel del sistema sanitario asturiano?

–Mi análisis es multifactorial. Por una parte, los recursos del sistema sanitario del Principado son de los más altos de España. En porcentaje del PIB, la inversión en Sanidad en Asturias es la más alta del país y en cantidades totales solo estamos por detrás del País Vasco y Navarra. El otro análisis es que la primera ola fue un tsunami, pero a nosotros no nos afectó tanto. Para la segunda y la tercera, que nos golpearon más fuerte, estábamos mejor preparados. Aquí se han hecho bien las cosas, seguro que mejorables, pero se han hecho bien. Se crearon dos circuitos, uno para los pacientes covid y otro para el resto, todas las semanas se han reunido los jefes de servicio...

–La presión llegó al punto de que se tuvieran que cancelar cirugías no urgentes.

–En España, la media de reducción de operaciones de cirugía cardiaca ha sido de un 54%, en Estados Unidos cayeron un 55%. En el HUCA, en cambio, solo se han reducido un 24%. Como hemos hecho una planificación no hemos tenido que cancelar tanto. Y seguimos atendiendo a todos los pacientes urgentes y preferentes que necesitaban de una intervención.

–¿Es fácil explicarle a un paciente que su intervención tendrá que esperar?

–La respuesta general de la población es muy comprensiva, pero hay que insistir en que es la mayor crisis del siglo. La ciudadanía asturiana está teniendo conciencia.

–La reprogramación habrá sido un batacazo para las listas de espera.

–Cuando acabe esta pesadilla habrá mucho que trabajar, pero las listas de espera no están a los niveles que estaban cuando entré como jefe de servicio. Tendremos que pasar por un aumento de la actividad cuando acabe todo. Está claro que lo hay que hacer es anticiparse y prever, en mi proyecto de gestión ya se plantea un plan de recuperación de la actividad poscovid.

–Es una enfermedad con fecha de caducidad.

–Yo no soy experto en epidemiología ni en virología y, si algo hemos aprendido sobre este virus, es que hacer predicciones puede ser un error. Más allá de eso yo no veo un final apocalíptico para la historia, las epidemias han existido siempre y la humanidad las ha superado. Aunque, de momento, yo no me atrevo a poner en marcha el plan de choque para recuperar al cien por cien las intervenciones quirúrgicas en mi servicio. Por ahora, cautela y depositar todas las esperanzas en la vacuna.

–La gestión de las vacunas ha tenido su polémica con las dosis que se aplicaron a liberados sindicales y cargos políticos antes que a profesionales de “primera línea”.

–Ese es un dato que desconozco. Yo no sé quién se ha vacunado antes y quién después. Tampoco sé quién puede acceder a la historia de un paciente para saberlo, se trata de una información que no se puede contrastar y que desconozco. Pero sí que sé que mi entorno, los médicos y enfermeros de mi servicio están todos vacunados y que, en el HUCA, si no lo están todos, lo estarán casi todos.

–Su confirmación como jefe de servicio también pone punto y final a otra polémica, la del “caso de las gasas”.

–Se trata de un tema que ha sido archivado por la Justicia. La actitud del servicio fue de sigilo desde el principio, lo que exigía el proceso judicial. Pero también de respeto a la familia del fallecido, a quien quiero dar mis condolencias una vez más.