Lágrimas y palabras de agradecimiento en la despedida del oncólogo que “cuidó de todos”

“Tenía pasión por la familia y los amigos y los cuidó a todos hasta sus últimos días”. Así recordó Carmen Rodríguez a su marido, el oncólogo José Manuel Gracia, en los prolegómenos de una emocionante celebración de la palabra que tuvo lugar ayer en la capilla del tanatorio de Los Arenales en la que los más allegados del médico, fallecido el lunes a los 71 años a causa de un cáncer de pulmón, no escatimaron en lágrimas y agradecimientos para darle su última despedida.

El momento más conmovedor de la ceremonia llegó cuando se leyó una carta de despedida suscrita por los tres hijos del que fuera el segundo MIR de Oncología de España. Cristina, bióloga de profesión, fue la encargada de leer el texto escrito desde la distancia por su hermano Jesús, economista residente en Chile y que no pudo trasladarse Asturias para el sepelio. Javier, el arquitecto de la familia, siguió con atención del discurso de su hermana mientras consolaba a su afligida madre en uno de los bancos de la capilla. “Papá y mamá llegaron de Zaragoza y Bilbao, y a base de buenos amigos construyeron la gran familia que hoy nos acompaña”, indicó la hija del oncólogo.

Entre los asistentes no faltaron el presidente del colegio de médicos, Alejandro Braña, el jefe de Oncología del HUCA, Emilio Esteban, y su antecesor, Ángel Jiménez Lacave. “Es un referente que tuvo una carrera larga y brillante”, indicó un Braña, que calificó al fallecido de “amigo entrañable”.

Adiós, luchador

Jesús, Javi y Cristina (hijos de José Manuel Gracia)

Querido Papá. Queremos darte las gracias por todo el amor y cariño que nos diste, y por cómo nos educaste para ser buenas personas y esforzarnos en mejorar día a día. Recuerdo cuando me levantaba a las 6 de la mañana a estudiar para los exámenes y tú también te levantabas a esa hora para actualizarte y poder estar al día con los mejores tratamientos para tus pacientes. Elegiste una profesión en la que ayudar a salvar vidas y luchaste contra el cáncer toda tu vida, y la vida te tenía guardada una última jugada y tuviste que luchar contra él desde el otro lado. Tú y mamá nos preparasteis para esta vida que no es fácil, pero siempre nos mostraste que hay que vivirla minuto a minuto y disfrutando de las pequeñas cosas. Nunca te importaron mucho las cosas materiales, en cambio te encantaban las cosas sencillas que se convertían experiencias de vida y que nos acompañan en este camino que todos tenemos que recorrer. Qué gran recuerdo el día que, llegando a casa, estabas sentado en el sofá con cara de satisfacción y te pregunté: ¿Pescaste algo en el coto de salmón? Y, a diferencia de tantas otras veces, dijiste: “Ve al frigorífico”. Y ahí estaba un enorme salmón, fuiste a pescar tantas veces y tan pocas pescaste, pero cómo disfrutabas esos momentos. Eso sí es disfrutar de las cosas sencillas de la vida y atesorar momentos. Nos será difícil no tenerte, pero sabemos que nos estarás cuidando donde estés, viendo que todos tus nietos estén bien, nosotros, tus hijos, tratando de entregarles los mismos valores que junto a mamá nos disteis y tú estarás riéndote cuando los amigos se tomen una cerveza a tu salud y no estés para discutir quién paga la ronda. Claro que te extrañaremos mucho, pero no te preocupes porque enfrentaremos el futuro como nos enseñaste, cuidando a nuestra familia y amigos y disfrutando de las experiencias que nos da la vida. Muchos besos y ahora que estás en el cielo sabremos que estarás cerca nuestro todos los días. No recordamos a nuestro padre rezar con asiduidad, pero cada vez que nos subíamos al coche (camino a Bilbao o a Zaragoza) rezábamos y por eso quiero pedir a mamá y mi hermano Javi que me ayuden a rezar por su último viaje: “Jesusito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón, tómalo, tómalo, tuyo es mío no. Ángel de la guarda dulce compañía, no nos dejes solo ni de noche ni de día, protégenos durante este viaje para que lleguemos Amén”. Ángel de la guarda, protege a nuestro padre en este último viaje.