Teresa Patiño, la diseñadora asturiana que mantiene viva la tradición de la alta costura: "El bordado es mi refugio"

Teresa Patiño (Oviedo, 1987) pasó su infancia entre telas e hilos y a los siete años empezó a esbozar sus primeros diseños en pumto de cruz. "Tuve la suerte de crecer con una madre muy creativa, tenía una tienda de ropa de niños y en el salón de casa siempre había modistas. Mi abuela también tejía y a mí para tenerme entretenida me dejaban practicar con ellas". La tradición familiar la acompañó durante toda la infancia y la adolescencia.

"Con trece años me fui a Inglaterra a estudiar, allí la educación está muy enfocada al arte por eso cuando volví hice el bachiller de arte y volví a Londres para formarme en diseño de moda aunque pronto descubrí que eso no era lo mío". En el Instituto Marangoni una profesora de historia le descubrió el mundo del bordado. "Me mudé a París y me inicié en el oficio de el Ecole Lesage, la casa de bordado más importante del mundo, que es propiedad de Chanel". El siguiente paso, fue volver a la capital de Inglaterra para especializarse en bordado artesanal en el Royal School of Needlework, el lugar en el que aprendió casi todo lo que sabe. Allí trabajó con diferentes marcas y después de una década volvió a sus raíces.

"Bordar es mi refugio, me relaja. Soy muy inquieta y muy ansiosa y las amigas de mi madre no entendían cómo podía dedicarme a esto"

"Bordar es mi refugio, me relaja. Soy muy inquieta y muy ansiosa y las amigas de mi madre no entendían cómo podía dedicarme a esto, pero es que realmente libera tensiones, es meditativo y hay estudios sobre ello. A mí me ha salvado de muchas cosas de la vida", explica. Hace cuatro años Teresa Patiño creó su estudio de moda nupcial en Oviedo. "Para mí la artesanía, el saber hacer, es muy importante y la moda nupcial es el único campo en el que encontré el lugar en el que la gente sigue pagando por estas cosas el precio que valen". La filosofía de su firma es el diálogo con las clientas. "No me gusta imponer mis ideas a las novias, siempre aconsejo lo mejor posible pero lo importante es inspirarnos juntas. Mi objetivo es que salgan felices y con el vestido de sus sueños". Sus diseños nupciales suponen una mirada atrás en el tiempo aunque su inspiración es un puzzle con referencias de sitios totalmente opuestos. "No puedo decir cuales son mis influencias, me inspira Japón, los bordados antiguos, la naturaleza. Mi guía es el color, siempre trabajo con el color antes de la línea" .

Con la pandemia el volumen de trabajo se redujo y Teresa Patiño comenzó a trasladar sus inquietudes artísticas al mundo expositivo. "Mónica de Juan me dio la oportunidad de participar en esta exposición, no era algo a lo que me había dedicado hasta ahora pero tengo varios boceto y siempre estoy trabajando así que decidí dar forma a varias piezas". El resultado puede visitarse en “The 451 Shop” (calle Mon, Oviedo), el espacio de arte que regenta la galerista Mónica de Juan. "Cuando empecé a trabajar en el proyecto falleció mi abuela, me pareció una buena idea homenajearla y por eso decidí llamarla Tatá".

Los impresionantes bordados de algunas de sus prendas conviven con cuadros minuciosos en los que se reproducen con hilos insectos y elementos de la naturaleza. "Antes de empezar cojo un folio en blanco, empiezo a hacer un collage y el subconsciente te lleva a crear armonías de color. De 100 sale uno y ya no puedes parar". Verla dar forma a sus minuciosos bordados en el ventanal que hace las veces de escaparate de la sala es todo un lujo y una muestra de que la herencia de la mejor tradición de la Alta Costura sigue latiendo desde Asturias.