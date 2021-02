Arreglo urgente para las casas que "se caen a cachos" de La Corredoria: Vipasa invertirá 2,9 millones en octubre

El anuncio del director general de Vivienda llegó después de una reunión que mantuvo con la portavoz de los vecinos de La Corredoria, que ayer se concentraron delante de la sede de Vipasa para exigir solución a los problemas que tienen en sus casas, viviendas sociales “que se están cayendo a cachos”. Fermín Bravo aseguró que el Principado le va a poner freno a ese deterioro. “En La Corredoria haremos como en otros puntos de Asturias, buscaremos una reforma integral enfocada hacia la eficiencia energética. Entre otras cosas se renovarán las fachadas, se cambiarán todas las ventanas y se arreglarán los tejados”, anunció el director general de Vivienda.

Donde no va a actuar Vipasa a corto plazo, al menos con una gran obra, va a ser en los otros bloques de viviendas sociales de La Corredoria, situados en las calles Jardín y Pablo Alonso Rato. “Iremos actuando en función de las necesidades. Si un enfermo tiene apendicitis hay que operar de inmediato, pero si tiene un dolor de estómago igual se le puede tratar con un medicamento”, afirmó Fermín Bravo.

Los vecinos se mostraron satisfechos por el logro conseguido, aunque aún no las tienen todas consigo. “Después de tantos años de reclamación sin que atendiesen nuestras demandas estamos bastante contentos, pero todavía no nos lo creemos. Esperemos que esta vez se cumpla con lo prometido”, señaló Vanesa Mielgo, una de las portavoces. En la concentración también estuvieron Rafael Palacios (Podemos) y Ana Taboada, que volvieron a pedir la dimisión de la gerente de Vipasa, María Montes, por el “abandono” al que tiene sometidas a “centenares de familias” en toda Asturias. “Este problema es sistemático. Vipasa lleva muchos años despreciando a los vecinos”, dice Taboada. Por otro lado, el grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Junta del Principado también solicita “un giro para acabar con una década de gestión herrática en Vipasa”.

Una oficina de intermediación para acabar con los problemas de convivencia

Las humedades y las goteras no son el único problema que tienen los inquilinos de las viviendas sociales de Vipasa en la calle Xuacu el de Sama. En esos bloques también existe un grave conflicto de convivencia –hay vecinos “problemáticos”– y así se lo hicieron ayer saber los manifestantes al director general de Vivienda. “He tenido que sacar a mis tres hijos de casa porque no podemos ni dormir. Aquello parece una selva, no se respeta nada. Rompen las cosas, hacen ruido... Estoy a tratamiento psicológico”, decía ayer una vecina a las puertas de Vipasa. Para tratar de ponerle freno al problema, Fermín Bravo prometió a los vecinos que en La Corredoria se iba a poner en marcha una oficina de intermediación comunitaria dirigida por la asociación Trama. Este tipo de programas –que ya funciona en otras comunidades de viviendas de Vipasa en Asturias– tiene como objetivo “dotar a las personas del parque público de viviendas en alquiler de las habilidades y formación necesarias para la mejora de la vida comunitaria, la resolución de conflictos, la gestión común de la comunidad de vecinos, y el fomento del ahorro energético, mejorando el confort y previniendo la aparición de situaciones de pobreza energética”, según se explica en la página web de Vipasa. Fermín Bravo también recordó ayer que es el Ayuntamiento de Oviedo quien decide los inquilinos que entran en las viviendas de Vipasa.