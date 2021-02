Arte solidario contra el hambre

El arte, alimento del espíritu, también sirve para ayudar a aliviar las necesidades de algunos de los países más pobres de la Tierra. Así lo practica la organización Manos Unidas, en plena campaña anual contra el hambre, que este año, y a pesar de las dificultades, ha logrado sacar adelante la bienal pictórica solidaria que se inaugurará en Trascorrales el próximo 6 de marzo. El objetivo, reunir casi 50.000 euros para levantar una escuela en Zambia.

La exposición, todo un clásico en la ciudad, se celebra cada dos años desde hace un cuarto de siglo y Manos Unidas está muy agradecida tanto al Ayuntamiento de Oviedo como al medio centenar de artistas, todos de reconocida firma, que prestan su colaboración de forma desinteresada.

“Me encanta colaborar con las iniciativas de Manos Unidas, lo vengo haciendo desde hace muchos años; esta vez aportaré un retrato” Pilar Arturo - Pintora

Una de las asiduas a esta iniciativa es la allerana afincada en Oviedo Pilar Arturo, pintora figurativa que este año aportará el retrato de un viejo campesino sentado en un entorno rural. “Colaboro con Manos Unidas desde que empezó a celebrarse esta exposición y la verdad es que hacen una labor fantástica; este año pensábamos que igual no iba a poder ser y me alegro mucho de que por fin la muestra vaya a celebrarse”, indica. “Hay muchísimas necesidades en el mundo, aunque a veces no seamos conscientes de ello”, añade la artista plástica, convencida de que en estos momentos al arte es más necesario que nunca en la sociedad. “Me alegra mucho que permanezca abierto el Museo de Bellas Artes”, asegura.

Los precios, para todos los bolsillos: “Los cuadros tienen un coste que va desde los sesenta euros hasta los mil, y nuestra intención es sacar el máximo dinero posible”. El día 6, a las 18.00 horas, se inaugura en Trascorrales. El gijonés Valentín del Fresno aportará en esta ocasión un paisaje asturiano, una de las temáticas que nunca faltan en su obra. “En estos casos me gusta elegir un cuadro que sea sencillo de vender y que guste a mucha gente”. Del Fresno destaca la “seriedad y el rigor con el que Manos Unidas afronta todas sus iniciativas, una de las razones que siempre me mueven a colaborar”, indica.

“Una de las cosas que me mueven a regalar una de mis obras a la exposición es la seriedad y el rigor con los que Manos Unidas lleva a cabo su ayuda en diferentes países necesitados” Valentín del Fresno - Artista

El plazo de entrega de las obras finaliza el próximo día 20 y las que no sean adquiridas se devolverán a sus autores, tal como señala Ana Vázquez de Prada, portavoz de Manos Unidas, que hace hincapié en la alta calidad de todos los artistas participantes y en la generosidad que demuestran. “Siempre se intenta que los precios sean ajustados para que mucha gente pueda acceder a la compra de los cuadros”, explica Vázquez de Prada. El proyecto que recibirá los fondos recaudados en la exposición es la ampliación de una escuela de misioneros salesianos en Zambia, por importe de 49.564 euros, con 50 beneficiarios directos y 3.500 indirectos.

Guillermo Simón, artista maliayés, otro de los que habitualmente colabora en la exposición, ha decidido que, ante las especiales circunstancias que concurren este año, donará una obra posteriormente, para que sea sorteada de forma individual.

“Esta bienal ofrece una gran oportunidad para que la gente se haga con obras de artistas reconocidos a buen precio”, cuenta el pintor, que considera fundamental la labor que realiza Manos Unidas.

“Participo desde hace años en la bienal, pero en esta ocasión, dadas las especiales circunstancias, voy a donar una obra para que se sortee de forma independiente” Guillermo Simón - Pintor

Colaborar con donativos directos, una de las opciones para apoyar la labor de Manos Unidas

Manos Unidas acaba de poner en marcha su campaña anual bajo el lema “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”, con varios proyectos asignados a Asturias, entre ellos el de la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias en una escuela de Secundaria de Zambia ubicada en una zona en la que hay escasa oferta educativa, lo que redunda en el abandono de las aulas a edades tempranas. La escuela cuenta con 500 alumnos y el proyecto al que irán las aportaciones recaudadas en la bienal pictórica consiste en construir un bloque sanitario para chicas con 15 aseos y una ducha y otro para chicos de similares características. Las aportaciones a la campaña también pueden hacerse a través del ingreso de donativos directos en la siguiente cuenta bancaria: ES 85 2048 0000 28 34000 1900 (Liberbank).