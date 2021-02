Una forma de reencontrarse a uno mismo, un reto que merece la pena, un itinerario que sintetiza un proyecto político crucial para la historia europea. El Camino de Santiago es todo eso y mucho más: un itinerario cultural imprescindible, un motor económico y un bastión contra la despoblación, una experiencia que devuelve a los peregrinos a una escala más humana. Son distintas vertientes que se analizan en el ciclo de encuentros “Oviedo, origen del Camino”, que organiza LA NUEVA ESPAÑA, con el patrocinio de AC Hotel Oviedo Forum, y que comenzó este jueves con un debate en el que participaron el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; María Álvarez, profesora de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo; Rubén Camilo Lois, catedrático de Análisis Territorial Regional de la Universidad de Santiago de Compostela, y el exciclista profesional Miguel Indurain. Todos ellos muy vinculados al Camino por su labor profesional y, como se comprobó a lo largo del debate, también por razones afectivas incluso, al situarse en localidades y concejos asociados a la mítica senda el nacimiento y la trayectoria vital de todos los ponentes.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, centró su participación en el encuentro digital en reivindicar el papel central de Oviedo en la historia jacobea. “Conocen de sobra la importancia que tiene el Camino de Santiago en nuestra sociedad. No solo a nivel religioso, sino también cultural, turístico y económico. Lamentablemente, y a pesar de que Asturias siempre ha sido un lugar de paso tradicional para miles de peregrinos, no muchos saben que Oviedo es el origen de este legendario recorrido”, señaló el regidor.

Por esa misma circunstancia, Canteli hizo un llamamiento a la unidad para que la capital del Principado pase a ocupar un lugar central en este fenómeno, y destacó la colaboración de la Consejería de Cultura, y especialmente de la consejera Berta Piñán, cara a la organización de los actos del Xacobeo 21, que se prolongará hasta finales de 2022. “Estoy seguro de que, entre todos, conseguiremos promocionar y potenciar el Camino de Santiago y su histórico origen en nuestra ciudad como nunca antes se había hecho”, señaló Canteli, quien insistió en que esta alianza será buena para el conjunto de los asturianos: “Los beneficios no solo redundarán en la historia, la cultura y la economía de Oviedo y de los ovetenses; sino también en la de toda Asturias”.

Alfredo Canteli destacó, al inicio del debate, su voluntad de lograr que “se salden ciertas deudas” porque “no podemos esperar más para que nuestra ciudad ocupe, por fin, el lugar que le corresponde en la historia”. Para ello, confió en el trabajo que se está liderando desde el Ayuntamiento de Oviedo, en colaboración franca con la Consejería de Cultura, y confió en que se produzca una recuperación rápida del turismo y la movilidad una vez que se domeñe la pandemia: “Quiero que los hoteles de la ciudad vuelvan a estar llenos. Que nuestros restaurantes cuelguen, de nuevo, el cartel de ‘completo’. Y que nuestras calles se llenen de peregrinos procedentes de toda Europa”, aseguró.

María Álvarez, profesora de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, profundizó en la historia compartida entre Oviedo y el Camino, remarcando cómo la vía santa y la ciudad se habían ayudado la una a la otra a crecer y consolidarse a lo largo de estos doce siglos. “El Camino de Santiago fue un estímulo importante para el desarrollo de la ciudad medieval y, al mismo tiempo, Oviedo favoreció las peregrinaciones a Compostela gracias a la fama de sus reliquias, gracias a la promoción que de esas hicieron los reyes y gracias a la reivindicación, más que legítima por supuesto, de su protagonismo en los orígenes de la leyenda”, señaló.

La medievalista reivindicó la visión política de Alfonso II, y su participación en la génesis del Camino: “No podemos afirmar que Alfonso II haya sido el primer peregrino a Santiago, aunque entra dentro de lo probable, pero, desde luego, sus decisiones políticas en torno a ese hallazgo pusieron en el primer plano de la política europea del siglo VIII a Oviedo y, por extensión, al reino de Asturias. Por tanto quien quiera conocer el origen de uno de los acontecimientos más determinantes de la historia medieval peninsular y europea –por todo lo que significó y no sólo desde el punto de vista cultural o religioso– está obligado a recorrer –por memoria histórica, por justicia histórica– ese primer camino a Santiago”.

María Álvarez reivindicó además el papel protagonista de Alfonso II en la creación del Camino de Santiago y su visión al impulsar un proyecto político que situó al Reino de Asturias en primera línea política de la Europa de su tiempo. “El Camino de Santiago es, muy posiblemente, el itinerario de peregrinación más trascendental de la espiritualidad europea, y por él circularon todas las ideas y cambios políticos, sociales, religiosos y artísticos generados en Europa. Puede decirse que toda la historia de Europa está escrita en el Camino”, explicó, añadiendo que la vía santa “fue una ruta religiosa, pero también un eje político capaz de conectar, a través de un cordón umbilical, los centros neurálgicos de la España cristiana medieval con Europa especialmente a partir del siglo XI, momento en el que el occidente cristiano experimentaba un proceso de crecimiento generalizado”.

Rubén Camilo Lois, catedrático de Análisis Territorial Regional de la Universidad de Santiago de Compostela, complementó el retrato histórico de la vía santa realizado por María Álvarez con una visión contemporánea, en la que destacó el poderío turístico de unas peregrinaciones que ahora van más allá del fenómeno religioso. El especialista destacó el impacto de la vía santa sobre todas las poblaciones que atraviesa. Algo perceptible en grandes ciudades como Oviedo o Santiago, donde se contabilizan cada año más de 300.000 peregrinos que recogen la Compostela, pero acaso más importante en los pequeños núcleos rurales, donde el Camino se revela como un elemento mitigador de la despoblación.

“En un caso como Santiago, más del 25% del turismo viene de las peregrinaciones; pero en las zonas rurales pueden ser la principal generadora de riqueza”, reflexionó Lois, que explicó que “se calcula que cada peregrino gasta durante el Camino una cantidad aproximada de unos 35 euros (al día), por lo que si recibimos entre 1.000 o 2.000 peregrinos en temporada media o alta, es algo notable”. Lois, que es oriundo de Palas de Rei, alertó no obstante que la masificación es un peligro para mantener el modelo de éxito del Camino, e incidió en que se tienen que promocionar vías como el Primitivo para reordenar el tránsito humano. “Tiene que haber una gestión de las peregrinaciones, para que no se degraden”, alertó.

“Desde el punto de vista geográfico, al analizar las áreas rurales en declive demográfico observamos que, precisamente, en la línea por la que se desplaza el Camino se contiene la sangría demográfica”, explicó Lois. A su juicio, la ruta jacobea es “un éxito completo desde 1993”, pero esto también implica el peligro de que el itinerario pueda morir de éxito y sufrir por los problemas de masificación en lugares y momentos del año determinados. Para erradicar este peligro, explicó Lois, el Camino Primitivo y otros itinerarios alternativos al Camino Francés deben tener un rol fundamental, promocionándose y potenciándose para que, a través de esta multiplicidad de vías, se pueda ordenar el flujo de peregrinos.

Por último, Miguel Indurain Miguel Indurain participó en el encuentro digital de LA NUEVA ESPAÑA apenas unas horas después de haber asistido a la presentación de la próxima edición de la Vuelta a España, de la que destacó que pasará por Oviedo y tendrá final en Santiago de Compostela, precisamente por la celebración del Xacobeo 21.

En su intervención, se refirió en primera persona a alguien que ha completado el Camino en dos ocasiones y que lleva toda la vida viendo pasar a los peregrinos por delante de la puerta de su casa de Villava, en Navarra. Según relató el cinco veces ganador del Tour, durante años sus entrenamientos le llevaron a recorrer una y otra vez, en ambos sentidos, la ruta hacia Roncesvalles. “En la ruta he visto de todo. He visto gente que en Roncesvalles ya iban lesionados y con sobrepeso, tanto en su físico como por las mochilas que llevaban encima. Pero también he visto a otras personas que iban muy preparadas, que sabían a dónde iban y lo que había que hacer”, destacó el exciclista. “Para hacer el Camino tienes que tener una buena condición, porque igual se ha corrido la voz de que es como hacer turismo y en realidad es un reto importante”, señaló Indurain, que destacó algunas de las circunstancias habituales que puede tener que afrontar el peregrino: “Se debe ir con la mentalidad de que hay que sufrir, que va a haber días en los que llueva o tengas que afrontar otras inclemencias”.

Su idilio con la ruta jacobea se fortaleció a partir de 2009, cuando completó algunas etapas junto a los también exciclistas profesionales Abraham Olano y Roberto Heras, y el cantante David Bisbal. Posteriormente, tal y como él mismo recordó, hizo el Camino desde Navarra hasta Santiago en dos ocasiones, en compañía de Antonio Catalán, de AC Hoteles. “Para hacer el Camino tienes que ir con la mentalidad de que vas a sufrir, de que te pueden tocar días duros; hay que ir preparado física y mentalmente, pero sabiendo también que merece la pena”, aseguró Indurain, que se mostró muy interesado por la historia compartida de Oviedo y el origen del Camino, y también por la belleza del Camino Primitivo, cuya proverbial dureza para el peregrino puede suponer un atractivo adicional para un peregrino más iniciado en la práctica deportiva. Para finalizar, Indurain animó a la gente que le seguía a través de la web de LA NUEVA ESPAÑA a hacer el Camino: “Márcate un reto, sal de tu zona de confort; vas a pasarlo un poco mal pero merece la pena llegar a Santiago y disfrutar del Camino y de todas las maravillas que te permite”, concluyó.

Tras este primer encuentro digital, el ciclo continuará con otros debates, el segundo jueves de cada mes, que profundizarán en aspectos concretos vinculados al fenómeno del Camino de Santiago. La riqueza artística de la vía santa, su condición como generadora de riqueza económica, la significación que tiene para el peregrino y las vías de protección de su patrimonio serán motivo de debate entre especialistas en el estudio del Camino y personalidades de otros ámbitos que hayan completado el primer itinerario cultural europeo.