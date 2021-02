Cuando Josefa Vázquez abrió LA NUEVA ESPAÑA y se enteró de que la red de Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) va a invertir 2,9 millones de euros en arreglar 101 pisos sociales de La Corredoria no se lo podía creer. No es que le moleste, al contrario, lo que ocurre es que esta vecina de Tudela Veguín lleva más de cuarenta años siendo inquilina en una vivienda pública –que pasó a depender de Vipasa tras su creación, en el año 1991– y asegura que jamás han atendido a sus llamadas para solucionar todos los problemas con los que convive a diario. “Ahora nos han salido grietas en la fachada y tenemos miedo de que nos caiga el edificio encima. Cada vez que llamo por teléfono a Vipasa suena una musiquina y nadie contesta”, dice la mujer.

Josefa Vázquez vive en uno de los pisos de la barriada de San Julián de Box que aún pertenecen a Vipasa –la mayoría de los residentes en esos bloques compraron la vivienda– y asegura que la situación es inaguantable desde hace mucho tiempo. “Cuando vine el portal ya estaba en ruinas y así sigue después de décadas. Todo lo que se ha hecho en el interior de mi casa para vivir de una forma digna he tenido que hacerlo yo. Aquí no han venido en la vida ni para apretar un tornillo”, denuncia la vecina. “Además de las humedades, de que las ventanas están para el arrastre y de que el portal está hecho polvo, las casas se nos inundan. El agua viene de los sótanos y tenemos que andar sacándolo con calderos. Una de mis vecinas tuvo que marcharse por todos los problemas de salud que le estaba provocando vivir en un edificio en estas condiciones”, añade.

En el portal de Josefa Vázquez se han vivido graves problemas de convivencia en los últimos años, un hecho que también ocurre en La Corredoria y que preocupa mucho a los vecinos. “A veces meten a gente a vivir que no saben comportarse en una comunidad. Lo rompen todo y no respetan a nadie. Necesitamos ayuda en muchos aspectos”, explica. “Que venga aquí también la consejera o quien sea para ver como tenemos nuestras casas –la responsable de Derechos Sociales y Bienestar Social estuvo el miércoles con los vecinos de La Corredoria–, así se darán cuenta de que no nos quejamos de vicio. Puede venir cuando quiera porque ya estamos hartos y necesitamos soluciones cuanto antes”, recalca la mujer.