“Es muy duro vivir con un ludópata”

Cuando Marta empezó a salir con su novio –hoy en día viven juntos y ella espera un bebé– él ya llevaba dos años jugando. Pero claro, ella no tenía ni idea. “Lo que hacía al principio era apostar al fútbol en casas de juego presenciales. Iba con sus amigos, sobre todo los fines de semana, y todos se jugaban algo mientras veían los partidos”, explica la chica. Pero pronto se le empezó a ir de las manos. “Notaba cosas extrañas. A veces, cuando íbamos a un centro comercial y yo entraba a alguna tienda, él me decía que me esperaba tomando un café, pero lo que hacía era arreglárselas para ir a apostar”, afirma. “Un día después del cine, como no tenía donde dejarme, me preguntó que si alguna vez había entrado en una casa de juego. Le dije que no y él me invitó a hacerlo. Como no veía ningún peligro entré y vi cómo jugaba a la ruleta. Puso veinte euros y hubo un momento que tenía una ganancia de treinta. Le dije que abandonase, que ya tenía bastante, pero él siguió hasta que lo perdió todo. No le di importancia, pensaba que sólo había sido esa vez, pero estaba muy equivocada”, dice Marta.

De hecho, tardó año y medio en enterarse. “En el verano de 2019 nos fuimos a vivir juntos. Teníamos cuentas separadas, pero yo tenía acceso a ellas, sabía lo que cobraba y también que nunca llegaba a fin de mes. No era normal y yo ya tenía la mosca detrás de la oreja”, señala la joven. “En enero de 2020 se fue a Logroño a hacer un curso. Una noche me llamó llorando y contándome que le habían robado la cartera con todo el dinero, que tenía que mandarle algo. Le mandé 200 euros, dinero de sobra para lo que necesitaba, pero al día siguiente, cuando volvió a casa, ya no tenía nada”, afirma Marta. Fue entonces cuando tomó la valiente decisión que sirvió para salvar a su pareja. “Llamé a mi suegra y le conté lo que pasaba. Le dije que su hijo no tenía nunca dinero y que estaba notando cosas raras. Ella le daba todas las semanas 50 o 60 euros además de su sueldo y también se los fundía”. Ambas comenzaron a investigar, pero él volvió a mentirles. “Me contó después que hubo días en los que llegó a ganar hasta 5.000 euros con las apuestas, pero no le duraban. Cuando tenía liquidez me colmaba de regalos, así que a su madre le dijo que no tenía dinero porque me estaba preparando un buen regalo para San Valentín”.

Pero Marta sabía que algo estaba ocurriendo y siguió presionando a su pareja. “Le di tanto la tabarra que un día estalló. Me mandó un mensaje y me dijo que en cuanto llegase a casa me lo contaría todo. Yo no sabía si iba a decirme que traficaba con droga, que estaba endeudado con algunos matones o qué sé yo... La cosa es que al llegar me contó que estaba enganchado a las apuestas”. En ese momento, según sus propios cálculos, ya había dinamitado todos los ahorros de un chico que lleva trabajando en diferentes empleos desde los 16 años. “Se gastó más de 30.000 euros. Y todo en casas de apuestas presenciales. Nunca fue de apostar desde el móvil porque no tenía cuentas en el banco. Al principio pidió un crédito para jugar, no lo devolvió y ya no tenía acceso al banco”, explica Marta.

Pedir ayuda

La chica le puso un ultimátum: o se dejaba ayudar o adiós a su relación. Fue entonces cuando el joven encontró “la salvación” en las terapias del colectivo de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (LARPA), que se imparten en Oviedo. “Lleva más de un año sin jugar y está muy bien, pero aún le queda para que le den el alta. Al principio no podía salir ni con dinero y ahora lleva 20 euros y tiene que justificarnos cada gasto que hace. Para los enfermos es muy duro, pero las familias también sufrimos mucho”, dice Marta. “Entre las secuelas que les quedan es que no le tiene aprecio al dinero. Cree que como no lo gasta en las apuestas puede comprarse una bicicleta cara o cualquier capricho. No sabe ahorrar”, explica su pareja. Y advierte: “Lo peor es que muchos de sus amigos –ahora ya no puede juntarse con ellos– están igual de enganchados o más. Este es un problema muy grave y cuesta mucho salir. Se debería de concienciar a los niños desde el colegio de todos los peligros que conlleva el juego”.

Según los datos que manejan los responsables de LARPA, siete de cada diez personas que acuden a las asociación en busca de ayuda tienen entre 18 y 25 años. En lo que va de año ya han entrado en la asociación el doble de solicitudes que en todo el 2020. Salen casi a un caso cada dos días.