La concejala de Políticas Sociales, Leticia González (PP), aseguró ayer que el Consejo de Igualdad está convocado para el próximo viernes, día 19. Doce asociaciones feministas que forman parte del órgano consultivo emitieron el pasado viernes una nota de prensa en la que le exigían esto mismo a la edil popular. González indicó que a las 10.00 horas del mismo día ya había firmado la convocatoria y aseguró que no tenía conocimiento del escrito que los colectivos habrían presentado en el registro; según sus palabras, ese día no llegó nada a su concejalía y se habría enterado de la petición por la prensa. Sea o no un malentendido entre las asociaciones feministas del Consejo y el gobierno, el órgano ya está convocado. Previsiblemente, en la reunión se atenderá la petición de las entidades para comenzar la elaboración de un manifiesto conjunto de cara al 8M.

El Consejo Municipal de Igualdad es un órgano consultivo en el que participan los grupos políticos y las asociaciones y colectivos feministas del concejo. Su objetivo es asesorar al gobierno en materia de igualdad. Este viernes será la primera vez que se reúna en este mandato. Su composición se aprobó en el último Pleno por unanimidad. Aunque todos los votos emitidos por los concejales fueron favorables, el debate previo ya acarreó cierta polémica a causa de la tardanza de PP y Ciudadanos a la hora de tomar la decisión de conformar el órgano. Así se lo echó en cara la oposición a la concejala popular, que replicó entonces que el tripartito tardó dos años en crear este organismo. En el comunicado que las asociaciones feministas habrían entregado en el registro municipal se exigía la convocatoria del mismo en un plazo de seis días para poder elaborar el manifiesto del Día Internacional de la Mujer.