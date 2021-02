La Policía Local tramitó este fin de semana un total de 109 denuncias el fin de semana --desde las 07.00 horas del viernes 12 de febrero hasta las 07.00 horas de hoy-- por incumplir las restricciones impuestas por la administración autonómica para combatir la expansión del coronavirus.

La mayoría de estas denuncias, concretamente 27, corresponden a incumplimientos del toque de queda. Además, hay 21 personas propuestas para sanción por no usar mascarilla, otras 9 por consumir alcohol en la vía pública, 16 por incumplimientos en cuanto al número de personas que pueden estar juntas en la vía pública, otras tantas por no cumplir las restricciones a la movilidad, 6 por exceso de personas en viviendas particulares, 6 por fumar en la vía pública, 5 por incumplir las restricciones en el interior y en las terrazas de locales de hostelería, 2 por no guardar la distancia interpersonal de seguridad y 1 por otras infracciones relacionadas con la normativa sanitaria.

Desde que comenzó el estado de alarma, el 25 de octubre de 2020, la Policía Local ha tramitado un total de 1.881 denuncias.