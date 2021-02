Las promesas del ajedrez buscan rival: el San Ignacio organizará un torneo escolar

El sueño del equipo de ajedrez del colegio San Ignacio de Oviedo de alcanzar la final del certamen mundial Expo Dubái no se pudo concretar. Los estudiantes ovetenses acabaron cuartos en su grupo, a apenas un par de puntos de la tercera posición, que les habría dado un billete para Dubái, donde se celebrarán las finales, y aún más cerca de una repesca que tampoco se pudo concretar. Pero este resultado no empaña, en absoluto, la experiencia de los jóvenes, que han podido testar su nivel frente a equipos de todo el mundo, y que ya atisban nuevos retos en el horizonte. El próximo: organizar su propio torneo de ajedrez.

El equipo del San Ignacio era el único representante asturiano en el torneo mundial escolar de ajedrez Expo Dubái. El grupo estaba formado por Héctor Álvarez Díaz (ESO, 3.º C ), Roque Ordiz Fernández (Primaria, 4.º C ), Lucas López Sánchez (Primaria, 4.º C), Xabier Adánez Navarro (Primaria, 5.º D), Luis Iglesias Álvarez (ESO, 3.º C), Fernando González Arias (ESO, 3.º C), Marcos López García (ESO, 3.º B), Vicente López García (ESO, 3.º B), y Jorge Arias González (ESO, 3.º A).

La andadura de los ovetenses en el torneo fue buena, aunque habían quedado encuadrados en un grupo difícil, con centros que proceden de países con gran tradición en la práctica del ajedrez. Además del San Ignacio, en el grupo había otro equipo español, el del IES Casas Nuevas de Las Palmas, además de la liga de ajedrez escolar Camelense de Brasil, The Harker School de los Estados Unidos, la escuela secundaria Mohammed bin Hamad alsharqi de los Emiratos Árabes, el club de ajedrez Triglav Krsko de Eslovenia, el Grundschule Lichtenhagen de Alemania y el Renert School de Canadá.

Durante su andadura en el torneo, los alumnos del San Ignacio comenzaron con buen pie, con unas tablas frente al equipo canadiense, y fueron arañando puntos en distintos lances, aunque también comprobaron el gran nivel de equipos como el estadounidense o el emiratí. “Al final nos quedamos en la cuarta posición. Daba opción a repesca, pero por puntos no entramos y no nos pudimos clasificar para la siguiente ronda”, lamenta Pablo Luna, coordinador de actividades paraescolares y responsable del equipo de ajedrez que compitió en el torneo.

Pese a no alcanzar las finales, los chicos disfrutaron mucho del torneo. “Están encantados, lo valoraron de forma muy positiva, y también sus familias”, explica Luna. “El ajedrez”, continúa, “no es como el fútbol, que tienes partidos continuamente. Aquí hay torneos y competiciones sueltas, y si no estás al tanto no participan todos. Por eso es importante una experiencia como esta, que nos permite dar mucha visibilidad a la actividad, y los críos disfrutaron además de una atención que generalmente va para otras actividades, como el fútbol”.

Luna insiste además en remarcar la implicación de las familias, que hicieron un esfuerzo para adaptar sus rutinas a las dinámicas de la competición, que aunque se disputaba online exigió a todos los competidores a cambiar sus horarios, toda vez que al haber representantes de 53 países distintos la diversidad de husos exigió que, quien más quien menos, todos tuviesen que modificar sus hábitos.

El sacrificio, pequeño, fue en todo caso un mal muy menor ante el beneficio que aportó la experiencia y la acogida que tuvo entre los participantes. Tanto es así que el equipo de ajedrez del San Ignacio ya se plantea nuevos retos, al tiempo que ve cómo sus efectivos crecen. “Nuestro profesor de ajedrez, Alberto Sánchez, nos ha dicho que la inscripción de licencias ha subido mucho. El torneo ha sido importante para esto, porque ha dado mucha visibilidad pero también ha coincidido con el fenómeno de ‘Gambito de dama’, la serie de Netflix, que ha tenido un buen tirón”, revela Pablo Luna.

Ante este nuevo escenario, el colegio prepara su próximo movimiento. “Vamos a organizar un torneo escolar de ajedrez, aunque todavía no sabemos si será para otros colegios de toda Asturias, o si haremos una cosa específica con colegios jesuitas del resto de España, tenemos que ver qué modalidad sería más viable”, avanza Pablo Luna. El planteamiento es dejar cerrado el torneo antes de Semana Santa, para que la fase de competición se prolongue entre abril y junio de este mismo año.

“Vamos a intentar sacar adelante este proyecto, porque vemos que hay interés y porque tenemos a un profesor y a un grupo de alumnos muy involucrados con el ajedrez que se merecen este apoyo y seguir disfrutando de esta actividad”, concluye Luna. Una experiencia con la que los jóvenes talentos del ajedrez del colegio San Ignacio quieren seguir creciendo.