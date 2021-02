Los ovetenses de ambos hemisferios: así son los inmigrantes que permiten a la capital seguir creciendo

La primera vez que Lennart T. Koch pisó Oviedo no podía imaginar que acabaría instalándose en la ciudad. Era septiembre de 1990 y Koch, entonces un adolescente, llegó como miembro de una banda de música de su ciudad, la alemana Bochum, para celebrar el décimo aniversario de su hermanamiento con Oviedo. “Fue el día que se inauguró la campana”, recuerda Koch, en alusión a la fenomenal campana que ahora se localiza en el parque de Llamaquique.

Apenas seis años después, ejerciendo ya como profesor universitario en Bochum, Koch comenzó a trabajar en los intercambios tándem, entre estudiantes de lenguas de diversos países. “Este proyecto crea un flujo que funciona en las dos direcciones, entre académicos que enseñan la lengua de otros países europeos, explica. Durante uno de esos intercambios, conoció a otra estudiante que le presentó a la que hoy es su mujer, la asturiana Mónica Sánchez. “Ella estuvo estudiando en Bochum. Pero llegó un momento en que nos planteamos qué íbamos a hacer. En ese momento, era el año 2002, salió una plaza en la Universidad de Oviedo y la conseguí”, explica Koch.

La Universidad es un polo de atracción de mucho talento foráneo. Apenas un año después de Koch llegó a Oviedo el sociólogo holandés Hans Peter van den Broek. “Tuvo mucho de casualidad. Yo estudié en la Universidad de Wageningen y llevaba más de 15 años en el País Vasco. Había concluido un estudio para la Universidad de Ámsterdam sobre nacionalismo y violencia política en el País Vasco. En esos momentos yo estaba mirando qué perspectivas tenía, si seguir en España o volver a Holanda para investigar allí, cuando vi un anuncio en el que se buscaba investigadores internacionales para participar en un proyecto de investigación, que estaba coordinado por Holm-Detler Köhler, de la Universidad de Oviedo”, relata.

Van den Broek se adaptó rápidamente a Oviedo, “una ciudad señorial en la que encontraba parecidos con el País Vasco y con San Sebastián, salvo por el mar”, y con una universidad que poco a poco empezaba a abrirse al talento foráneo. “En el resto de Europa, la internacionalización está quizás más desarrollada, en España hay algo de endogamia, aunque no en Oviedo particularmente”, precisa. Sobre su condición de migrante, Van den Broek distingue su experiencia y la de otros inmigrantes, que llegan a buscarse la vida: “Lo que podemos haber vivido no tiene nada que ver”.

Entre los inmigrantes, los procedentes de América Latina son mayoritarios en la ciudad. El cubano Magnol Suárez es desde el verano de 2019 el portero del Unión Financiera Balonmano Base Oviedo. En su caso, fue un fichaje afortunado del conjunto carbayón, que vio la oportunidad de hacerse con los servicios de un guardameta de gran proyección. “Cuando era más joven me fichó el Oporto de Portugal, y estuve allí un par de temporadas, cedido en equipos de Segunda y Primera. Al terminar, volví a Cuba por un tema de papeles, y tras un par de buenos torneos me llegó la oportunidad de fichar por este club”, relata Suárez.

Su adaptación a la ciudad fue rápida, aunque se vio algo afectada por la pandemia. “Está claro que la adaptación hubiera sido otra, pero la gente me trató muy bien desde el primer momento, y la afición fue muy cariñosa”, destaca. Ahora, aspira a asentarse en la ciudad, a ser posible tras sellar el ascenso con su club: “Ojalá subamos y pueda darse, aunque independientemente de eso me gustaría estar aquí muchos años, porque esta ciudad me ha dado una gran acogida”, concluye.