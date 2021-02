Ver a los grupos "Tekila" y "Beatriz" en el Auditorio no es motivo de fuerza mayor para saltarse el cierre perimetral de Oviedo. La concejala de Festejos, la popular Covadonga Díaz, pidió esta mañana a las personas de fuera del municipio que retiraron entradas para los recitales que tendrán lugar los días 20 y 21 a las 19.00 horas, después de que las autoridades sanitarias y la Guardia Civil asegurasen que la asistencia a espectáculos culturales no exime de cumplir las restricciones sanitarias.

La edil advierte de la aparición de varios bulos en las redes sociales sobre la permisividad de las autoridades respecto a la asistencia a los actos del carnaval ovetense. "Alguna persona me ha dicho personalmente que la Guardia Civil le ha dicho que se podía saltar el cierre perimetral, pero la comandancia de Oviedo lo ha desmentido tajantemente", explica Díaz.

📢El Ayuntamiento de Oviedo informa: tras las consultas recibidas por parte de los asistentes a los espectáculos... Posted by Ayuntamiento de Oviedo on Wednesday, February 17, 2021

Desde la organización quieren dejar claro al público venido desde otros concejos que se exponen a ser multados si deciden saltarse el cierre perimetral. Asimismo, el ayuntamiento dice desconocer cuantas de las personas que agotaron las entradas para los espectáculos en cuestión de minutos proceden de fuera de Oviedo. "Sólo solicitamos el nombre y el DNI", explican sobre los datos que maneja el Consistorio.

Festejos asegura que hasta principios de esta semana no se sabía si el cierre perimetral se prorrogaría y por ello no estableció límites geográficos a las entradas. No obstante, apela a la buena voluntad de quienes tenían pensado venir desde fuera para que pongan sus tickets a disposición de los ovetenses interesados en acudir.