La Policía Local comenzará hoy a vigilar los supermercados de la ciudad para que se respeten los aforos y el resto de medidas establecidas por las autoridades sanitarias para acabar con el coronavirus, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Los controles, que comenzarán a hacerse efectivos a partir de esta mañana, se extenderán además al exterior de dichos establecimientos para evitar que se formen aglomeraciones en el caso de que los clientes tengan que esperar fuera de la tienda.

La normativa vigente a día de hoy establece que en los supermercados no podrá superarse el treinta por ciento del aforo total y muchos supermercados de la ciudad ya tienen sus propios métodos para controlar los aforos, aunque no siempre son eficaces. “Me parece perfecto que no dejen entrar a todo el mundo a la vez. Hay veces que hay más gente en los supermercados que por la calle y eso no es bueno ni para ellos, por si los cierran, ni para los clientes”, explica una clienta mientras espera cola para entrar a comprar en La Florida.