Las entradas gratuitas para ver los conciertos de los grupos “Tekila” y “Beatriz” a las siete de la tarde del sábado y el domingo, respectivamente, en el Auditorio no sirven de excusa para saltarse el cierre perimetral. Esta es la advertencia lanzada ayer por la concejal de Festejos, la popular Covadonga Díaz, que hizo un llamamiento al público de fuera del concejo que retiró los tickets a través de la web municipal para que los devuelvan y ponerlos así a disposición de personas que residen en la ciudad.

Fue la propia Díaz quien dio la voz de alarma tras conocer algunos casos particulares de personas de otros puntos de la región que se hicieron con entradas y tenían previsto desplazarse a la capital asturiana el fin de semana. “Hay bulos circulando por las redes sociales en los que aseguran que con las entradas puedes saltarte el cierre perimetral, pero es totalmente falso”, indicó la concejala después de consultar con la comandancia de la Guardia Civil de Oviedo y las autoridades sanitarias.

Las 700 entradas puestas a disposición del público para cada uno de los espectáculos volaron en apenas minutos. Para retirar los tickets, el Consistorio solicitaba nombre y apellidos y el DNI del asistente, si bien no era necesario poner el lugar de origen. “Hasta esta misma semana no sabíamos si se iba a levantar el cierre o no”, explica la representante del gobierno municipal para justificar el no haber sido tajantes con la procedencia del público.

La concejalía de Festejos ruega a las personas que no puedan asistir a los conciertos por esta restricción que notifiquen al Consistorio a través del correo electrónico festejos@oviedo.es. La intención municipal es volver a poner las entradas devueltas a las personas de la ciudad que estén interesados en acudir al evento organizado en cumplimiento de las medidas de seguridad del Auditorio, que incluyen la reducción del aforo a un máximo de 700 personas.

Ambos conciertos conforman los platos fuertes de la programación de carnaval, lastrada este año por el coronavirus, junto con la representación teatral que tuvo lugar este martes en el Calatrava con 600 espectadores.