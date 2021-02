La constitución efectiva y primera reunión del nuevo Consejo de Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo coincidió, ayer, con los primeros debates previos sobre la celebración del próximo 8M, Día de la Mujer. Fuentes municipales indicaron que el programa se presentará la próxima semana, pero la concejala de Políticas Sociales, Leticia González, avanzó a las representantes del consejo algunas ideas sobre lo que ha preparado el Ayuntamiento bajo el lema “La igualdad es el logro de tod@s”.

Del consejo de ayer salió un principio de acuerdo para que una comisión nombrada con representantes de esta entidad revisara y pactara un manifiestos conjunto que podrá ser leído por representantes del Consejo el 8M. González destacó su voluntad “para alcanzar el máximo consenso posible” de cara este texto.

Representantes del Consejo lamentaron, sin embargo, la falta de voluntad del diálogo mostrada por el gobierno. Así, Gloria García-Nieto, presidenta de la Asociación Feminista lamentó que no se quisiera tratar nada del plan de Igualdad y la falta de detalles sobre una programación del 8M de la que se les dijo que había cartelería, folletos y actividades pero que no quisieron avanzar todavía.

Aunque García-Nieto detalló que en el nuevo Consejo de Igualdad las asociaciones se dedicarán a hacer política feminista, lamentó la falta de voluntad de diálogo mostrada por la presidenta, que, señaló, trató de “ir rápido” y no entrar en detalles ni debates. “El programa del 8M nos lo dieron hecho, no se cuestionó el lema del equipo de Gobienro y en el fondo se obvia la existencia del Consejo de Igualdad y de sus objetivos, entre los que se encuentra orientar las políticas feministas, por más que la excusa sea que lo han sacado antes porque no daba tiempo”.

Sí se logró el acuerdo para pactar un manifiesto pero la propuesta para pintar o utilizar luz violeta en la ciudad ese día, defendida también por varias asociaciones, quedó pendiente de una revisión del equipo de gobierno para comprobar qué se había hecho otros años.

Desde el PSOE, la edil Marisa Ponga valoró positivamente que la existencia del Consejo de Igualdad permita que se escuchen más voces de distintos ámbitos feministas en Oviedo pero lamentó la “falta de empatía” que la presidenta, contó, “ha mostrado en la dirección del órgano”. Ponga evidenció esta actitud tanto en la falta de concreción sobre las actividades del 8M como con el plan de Igualdad. “Fueron muchas las reticencias para facilitarnos información de la gestión real y creo que obedece a la falta de trayectoria y educación en la participación ciudadana”, razonó Ponga.

Leticia Gonzá lez se felicitó por ver el Consejo “completamente operativo” he incidió en el “compromiso absoluto” del Gobierno con “políticas realistas, que buscan la igualdad real y la plena inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad”.