Iván Ojanguren: “Lo esencial en la vida es comprender e interiorizar que estamos de paso”

El ovetense Iván Ojanguren Llanes estudió Ingeniería Técnica Informática y está certificado como “coach” por la International Coaching Community. En 2011, en pleno éxito profesional en Bahréin, vivió una crisis existencial y descubrió que quería prepararse para ayudar a otras personas a querer y amar su trabajo. Ahora publica “La extraordinaria vida de la gente corriente”.

–¿Esta pandemia ha cambiado a las personas o simplemente han variado las circunstancias?

–Afirmar que hemos cambiado es mucho decir. Los procesos de cambio personal y social normalmente son escalonados y se aprecian en el medio plazo. Así y todo, creo que hemos aprendido a disfrutar más de nuestro entorno físico cercano y también hemos sido conscientes de la fragilidad que sufren determinados sectores económicos.

–¿Qué cuenta en “La extraordinaria vida de la gente corriente”, su nuevo libro?

–Para escribirlo he convivido con diez personas de mi entorno físico y social que aman su profesión y sienten que su labor es relevante. El resultado son diez maravillosas historias de vida. Todos comparten tres características: sienten que marcan una diferencia con su trabajo, disfrutan y además están convencidos de que su actividad profesional ayuda a crear el mundo al cual les gustaría pertenecer. Hay estudiantes, jubiladas, libreras, profesoras, profesiones muy habituales desempeñadas por personas normales.

–Una crisis personal en pleno éxito le llevó a cambiar de rumbo profesional, ¿es buen momento para mudanzas?

–Es buen momento para reflexionar acerca del tipo de vida que llevamos. La pandemia, en parte, se debe al modo vejatorio con el que tratamos al planeta. El mundo no se cambia, se crea con nuestras acciones del día a día. Cuando están conectadas con uno mismo y con el entorno de modo que no tengamos que pasar por encima de nada ni de nadie para salir adelante, es cuando podemos decir que hemos encontrado nuestro lugar.

–¿Las redes cibernéticas son un obstáculo en las relaciones humanas?

–Las redes virtuales tienen una capacidad absoluta de ser verdaderas redes sociales, pero no pueden sustituir a un beso o un abrazo. Solo hay que ver el aumento de casos de personas que demandan atención relacionada con la salud mental.

–Es informático reconvertido en “coach”, escritor, investigador social... ¿Se le han quedado muchos sueños por el camino?

–Mi mayor logro es el que está por llegar. Estoy terminando el grado de Sociología, me he embarcado en un proyecto en Gijón para crear una red de apoyo intergeneracional en el barrio oeste y soy director editorial de “La Ayalga: el tesoro de Asturias”, un libro sobre nuestro patrimonio natural y cultural. Me gusta eso de que el futuro no esté escrito al detalle.

–¿Qué es para usted lo esencial?

–Está claro: comprender e interiorizar que estamos de paso por la vida. Descubrí que el día que deje este mundo me llevaré solo lo que haya vivido. Vive lo que te quieras llevar: eso es lo esencial.

–¿El mundo volverá a ser como antes?

–No sé si es buena idea. Es justamente ese mundo de antes que tanto echamos de menos el que nos ha llevado al de ahora, que tan poco nos gusta.