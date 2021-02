El drama de una comunidad de vecinos del Cristo: confinados por un ascensor “sin papeles”

La vecina del séptimo del número 1 de la avenida del Cristo –en el conocido como edificio Llerandi– tiene que subir 114 escalones cada vez que necesita comprar el pan o realizar cualquier tarea de la vida cotidiana. Lleva así desde el 1 de febrero, cuando la consejería de Industria ordenó clausurar el ascensor de su edificio por segunda vez en menos de medio año. La anterior, en octubre de 2020, le tuvo mes y medio subiendo a pie. El asunto está en los juzgados y los vecinos están seguros de que van a demostrarle al juez que el ascensor se encuentra en perfecto estado, que lo único que ocurre “es que se ha perdido un papel”, porque ahora les reclaman documentos de hace casi 45 años que nadie encuentra. Pero mientras todo se aclara hay personas que viven encerradas en sus propios hogares. “Estoy bastante peor que en el confinamiento. Al menos durante esos meses podía bajar al perro, pero ahora llevo casi tres semanas sin poder salir a nada”, explica Mariali Nogueroles.

La mujer está delicada de salud y su escasa movilidad le impide enfrentarse cada día a tantos peldaños. “Tengo que pagar para que me suban la comida y para que me paseen al perro. Estoy que me subo por las paredes y vivo desesperada”, asegura. Lo mismo le ocurre a otra vecina del edificio, que está a punto de cumplir 92 años y que se las ve y se las desea cada vez que tiene que bajar a la calle por algún motivo inaplazable. “Sólo bajo por cosas totalmente necesarias, pero subir es todo un reto a mi edad. Además acabo de operarme de la clavícula. Hay que solucionar este problema cuanto antes”, clama la señora. Y el problema, según la versión vecinal, surge de un embrollo burocrático. El ascensor en cuestión fue instalado por una empresa en el año 1976. “Durante todo este tiempo fue pasando todas las revisiones mensuales de mantenimiento y también cada cinco años por orden de Industria. Pero en 2014, en una de esas inspecciones, el técnico encargado de la revisión hizo un informe equivocado. Puso que había que homologar las puertas porque tomó como referencia el expediente de un ascensor que había habido en el edificio antes de 1976”, explica José Luis López, otro de los vecinos afectados. Eso fue en 2014, pero ellos siguieron funcionando con el elevador sin enterarse de nada. “Desde el Principado les hacían requerimientos a la empresa que antes nos llevaba el mantenimiento, pero tampoco insistían mucho y esa empresa no nos avisó”, añade López.

Los quebraderos de cabeza empezaron en 2019. Ahí fue cuando los vecinos se enteraron de que tenían un grave problema. “Para aclarar lo de las puertas nos pidieron el acta de puesta en marcha del ascensor, que es como una especie de carnet de identidad del ascensor que te entregan cuando se instala por primera vez”, explica José Luis López. Y el caso es que el dichoso papel no aparece por ningún lado. “Hace 44 años que se instaló, tampoco es tan difícil que se pierda en tanto tiempo. El problema es que en la consejería de Industria tampoco lo tienen y lo que hacen es mandarnos cambiar el ascensor”, asegura López. “Es como si pierdes los papeles del coche y en la oficina de Tráfico, en vez de facilitarte un duplicado, aunque sea pagando, te mandan cambiar un coche que funciona como el primer día”, añade.

Los vecinos aseguran que hay empresas homologadas que pueden hacer un informe sobre el estado del ascensor para presentarlo en Industria, “pero eso tampoco les vale”. Los afectados tachan de “disparate” la clausura del elevador cuando el Principado tiene constancia desde el 2016 de una reforma integral del ascensor y no entienden cómo la juez del caso no ha aceptado su petición de una moratoria para poder seguir usando el elevador mientras el caso se dirime en los juzgados. “La juez ha llegado a decir que el ascensor es clandestino cuando hace poco nos gastamos un montón de dinero en él”, señala José Luis López. El edificio Llerandi tiene siete pisos, pero sólo 14 viviendas. Tener que cambiar el ascensor sería un palo para la comunidad. “No supondría menos de 80.000 euros cuando creemos que el ascensor está en perfectas condiciones. Un papel no puede hacernos gastar todo ese dinero, es de sentido común”.

La falta de ascensor le está haciendo la vida imposible a muchos de los vecinos. “Tenemos una niña de tres años que el otro día se puso mala y tuvo que hacer una PCR ¿Si hubiese dado positivo y nos tenemos que quedar los tres en casa quién nos sube la comida?”, se pregunta María Suárez, que vive en el sexto. Lo mismo le ocurre a otra vecina del séptimo . “Nosotros hemos tenido que irnos a otra vivienda porque no podemos estar sin ascensor en un séptimo con dos niños tan pequeños”, señala.