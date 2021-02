Disfrutar de los productos del Fontán sin salir de casa es posible. La empresa gallega Kibus ha puesto en marcha un novedoso sistema de venta online en el mercado ovetense con entrega a domicilio en todo Oviedo y en localidades de concejos limítrofes. Además, este servicio, que permite disponer de productos frescos en menos de 24 horas, no tiene coste para el cliente ni tampoco precio de pedido mínimo.

¿Cómo funciona Kibus en El Fontán?

Hacer la compra desde casa en El Fontán a través de Kibus es realmente fácil. Resulta tan sencillo como acceder a la web de Kibus e ir seleccionando los productos que necesitemos. Cuando se elige uno, se muestran los diferentes precios a los cotizan ese día los artículos en los puestos del Fontán. Elegimos el que preferimos y lo mandamos a nuestro carrito. En caso de no tener una preferencia concreta, Kibus pone a disposición del cliente un experto en gastronomía, que es quien se encarga de seleccionar el producto. También podemos dejar indicaciones de cómo queremos que no los preparen: por ejemplo, pedir unos filetes especialmente tiernos para niños o que corten el pescado de una determinada forma para luego cocinarlo.

Entregas de 10.00 a 20.00 en Oviedo y alrededores

Cuando ya tenemos todos los productos en nuestra cesta virtual se hace un pago único con tarjeta y se elige el horario de entrega, en franjas de dos horas entre las 10.00 y las 20.00 horas. Cuando el pedido se realiza por la mañana, las entregas pueden efectuarse en el día. Kibus sirve en todo Oviedo y también en localidades de concejos limítrofes como Lugones o La Fresneda.

Puestos del Fontán en los que se puede comprar a través de Kibus

Actualmente 18 puestos del Fontán están en Kibus. Y la previsión es que esta cifra vaya en aumento. También la de usuarios activos, que ya sobrepasan el medio millar en Oviedo en el medio año que la empresa gallega lleva operando en la capital del Principado.

Kibus, una empresa con presencia en mercados de toda España

Kibus tiene presencia en 11 mercados repartidos por toda la geografía española. Si bien, los planes de la empresa pasan por engrosar este listado. Cuentan con expandirse por el sur peninsular en las próximas semanas y también confían en crecer en el Principado: Gijón está en su punto de mira y desde Kibus ya trabajan para intentar llegar a su mercado de abastos.

Kibus ayuda a los pequeños tenderos del mercado del Fontán

“Kibus es una propuesta que sirve para ayudar a los puestos de los mercados a dinamizarse y a digitalizarse”, destaca Eduardo Sanjurjo, gerente de la empresa gallega, quien incide en que este nuevo sistema no busca un cambio en el modelo de compra de los mercados. “No queremos ser una alternativa, sino una herramienta más”, afirma el empresario, quien resalta que el grueso de los pedidos que reciben se concentran entre el lunes y el jueves y son efectuados por clientes que residen en la periferia de Oviedo. “Eso quiere decir que, si no fuese por Kibus, seguramente esas ventas no se realizarían”, agrega.

Kibus comenzó a operar en La Coruña en marzo 2019. En Oviedo lo hace desde el pasado mes de mayo. “Estamos muy contentos con la respuesta que hemos recibido por parte del público. Y los tenderos del Fontán también nos han trasladado que están contentos con cómo funciona el servicio”, asegura Sanjurjo, quien ha conseguido llevar los productos frescos del Fontán a todas las casas de Oviedo con solo hacer un click.