Desesperación en el Oviedo Rugby. Dos de las cuatro torretas de iluminación del campo del Naranco se han quedado sin luz. Pero esa avería, que de pasarle a otro club y en otro campo sería fácilmente subsanable, es en este caso un problema inasumible. Con Ayuntamiento y Principado enfrentados por la gestión del equipamiento, el club se encuentra ante un callejón sin salida, y una sensación de soledad. “El Ayuntamientos nos abandona”, claman desde el club, cuyos jugadores y simpatizantes decidieron ayer asumir ellos mismos unas tareas de mantenimiento del campo que ninguna de las dos administraciones quiere afrontar.

“El Ayuntamiento no da respuesta a las llamadas del club, y la empresa concesionaria del servicio de iluminación asegura que no tiene entre sus competencias el mantenimiento del campo de rugby”, explica Marco Fernández, portavoz del club, en relación a los problemas con la iluminación. “Hemos llamado al Ayuntamiento y no nos devolvían las llamadas. Intentamos que nos arreglaran las torretas, y básicamente la sensación que nos da es que cerró el campo. El Ayuntamiento se deshizo de cualquier compromiso a la espera de que decidan qué hacer con él”, sostiene Marco Fernández.

El portavoz del club se refiere a la renuncia a la cesión comunicada un mes atrás por el gobierno local al Principado. Una decisión tras la cual el Ayuntamiento aseguró que el club tendría otros espacios para entrenar. Pero desde Oviedo Rugby señalan que las soluciones no cubren sus necesidades: “Un día a la semana, el primer equipo entrena en La Pixarra, y tenemos otro día en el Díaz-Vega. Pero es que en este momento tenemos ocho equipos y 250 niños en el club”, señala Marco Fernández, que lamenta que desde el Ayuntamiento no se aporte al Oviedo Rugby “ni datos ni fechas” de cómo y cuándo se resolverá esta situación.

Así las cosas, los jugadores y aficionados del club están encargándose de limpiar los vestuarios y las gradas y de hacer pequeñas labores de mantenimiento en el campo del Naranco. Pero ni siquiera este esfuerzo resulta suficiente para desarrollar la práctica deportiva. “El césped está cada vez peor, y la iluminación es muy deficiente. El campo no está para jugar”, concluye Marco Fernández.