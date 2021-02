“Cuando la situación lo permita tendremos que hablar de desescalada, en el estado de alarma se permite que el toque de queda sea a las doce de la noche y eso es lo que pedimos para los locales”. Así lo dijo ayer el presidente de la patronal hostelera y turística Otea, quien hizo hincapié en la seguridad de los locales hosteleros. “Si no hay contagios hasta las ocho, tampoco tiene por qué haberlos hasta las doce”, señaló. Álvarez Almeida agradeció al alcalde de Oviedo –Alfredo Canteli– el apoyo prestado al sector, a través de unas declaraciones realizadas el pasado jueves, antes de la apertura de la temporada de Zarzuela, en las que instó al Gobierno del Principado a retrasar el cierre de la hostelería a las diez de la noche. “Agradecemos mucho al alcalde que se signifique, pero también entendemos que si en Madrid está abierto hasta las once y estuvo hasta las doce, también nosotros podríamos hacerlo”, indicó. Sobre el anuncio del presidente del Principado de mantener el cierre perimetral en Semana Santa, el presidente de Otea lamentó que Adrián Barbón no haya hablado con los hosteleros. “Creo que se dirige a sus colegas, los presidentes de otras comunidades, a nosotros no nos ha llamado nadie del Gobierno para hablarnos de la Semana Santa”. “Lo que debe haber es una sola Semana Santa en España, no podemos tener más situaciones distintas, bastantes tenemos ya; no entendería que otras comunidades abriesen y que nosotros estuviésemos cerrados, esto es un tema de contagios, no de política”, recalcó el presidente de la patronal. “Hay que ayudar al sector, no se escondan y sean valientes, el Gobierno de España anunció ayudas por 11.000 millones de euros. Me gustaría que Barbón llamase a Pedro Sánchez para preguntarle cuánto va a tocar al sector turístico asturiano”. Álvarez Almeida insistió en la necesidad de recuperación que tienen la hostelería y el turismo. “Necesitamos que los negocios facturen y los trabajadores vuelvan a sus puestos”, remarcó. Adrián Barbón reiteró ayer que Asturias no levantará el cierre perimetral de la comunidad en Semana Santa para recibir a visitantes de otras comunidades, ni tampoco flexibilizará las medidas restrictivas impuestas por “responsabilidad” y porque la situación epidemiológica es “muy voluble y cualquier error se puede volver en contra”. Sobre el recurso relativo al cierre en el estado 4+, Álvarez Almeida aseguró que cuando salga la sentencia habrá valoración. “Entonces veremos si el Principado tiene o no responsabilidad y debe indemnizar”, señaló.