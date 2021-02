La plataforma que reclama el regreso del antiguo enlace de la AS-II con La Corredoria, formada por diversas asociaciones de vecinos afectados volvió ayer a concentrarse en el acceso, cerrado tras las últimas reformas de los accesos al HUCA, para reclamar la reapertura del tramo. El grupo exigió “la inmediata reapertura del antiguo enlace que en su día se utilizó durante más de una década restringiendo su uso a vehículos ligeros”. Los vecinos afirman que se trata de una infraestructura “imprescindible” que permitiría liberar de toda la parte del tráfico que no tiene por qué saturar el nuevo acceso al HUCA de forma totalmente innecesaria y que “permitiría acortar miles de trayectos diarios y dividir de forma fluida el caudal de tráfico general”, descongestionando el barrio. “Toda la parte de La Corredoria que discurre desde la antigua carretera general y la estación de Renfe-Feve, así como todos los vecinos de Villapérez y todos sus barrios y aquel que usa esa carretera no tienen por qué alargar su recorrido por toda La Corredoria para acabar congestionando sin necesidad alguna la nueva glorieta del nuevo enlace. Todos estos kilómetros realizados de más, multiplicados por el número de vehículos y de días del año arrojarían cifras astronómicas y no dejan de suponer saturación, contaminación de todo tipo y un gasto inútil”, denunciaron en un comunicado.