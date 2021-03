Gatos callejeros, un problema para los vecinos de San Claudio

Los vecinos de San Claudio aseguran que las colonias de gatos callejeros suponen un riesgo para la salud de los habitantes de la localidad. Más que de los animales, los denunciantes se quejan del comportamiento de aquellas personas que se encargan de cuidarlos y darles de comer. “Son personas que colaboran con el albergue de animales municipal, o sea que el Ayuntamiento tiene mucho que decir en todo esto. Les dejan comida a los gatos en al menos quince puntos de San Claudio y tenemos todo lleno de excrementos y de suciedad. Hay que hacer algo con celeridad porque tenemos miedo por nuestra salud”, explica Marisol Granda, una de las vecinas afectadas.

Granda asegura que el problema llega a tal punto que a los gatos les han instalado “pisos de solteros” en varios puntos del pueblo. “Les ponen cajas, mantas y otros utensilios que lo único que sirven es para ensuciar más aún. A nosotros no nos molesta que se alimente a unos animales que lo necesitan, pero las cosas no se pueden hacer así”, denuncia la mujer. “Lo que se debería hacer es ponerles la comida, esperar a que se alimenten y después irse con lo que sobró, pero eso no es así. La realidad es que les dejan allí un montón de latas y de sacos con pienso y después se van a hacer lo mismo en otro punto del pueblo. Además les dan de comer tres o cuatro veces al día”, añade.

Y lo peor no son solo los gatos. “Como dejan la comida tirada por el suelo, también vienen los jabalíes o las ratas. Las hay del tamaño de los gatos corriendo a sus anchas por San Claudio sin que nadie haga nada”, dice Javier Cuesta, otro de los denunciantes. “Llamamos a la Policía Local y nunca hace nada. También lo pusimos en conocimiento del Seprona, que hizo un informe hace un tiempo sobre la situación y se lo pasó al Ayuntamiento, pero por el momento seguimos igual o peor”, sostiene Marisol Granda. “Cada poco llamamos también al propio albergue de animales. Cuando lo hacemos se ve que les dicen algo a sus colaboradores y lo limpian un poco, pero a los cuatro días vuelve a estar todo igual”, insiste la mujer.