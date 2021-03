Los barrios de Oviedo ya empiezan a dar por perdidas sus fiestas programadas para los meses de mayo y junio. Las comisiones de barrios como La Corredoria, La Manjoya, La Florida o Buenavista consideran que la situación sanitaria, salvo sorpresas, les impedirá organizar las tradicionales verbenas, pero aseguran que tratarán fórmulas para mantener citas tradicionales como el reparto de los bollos de cada celebración.

Si bien las comisiones confiaban en los planes de vacunación para poder salvar unos eventos que suelen reunir miles de personas en la recta final de la primavera, a día de hoy creen que la normalidad no llegará a tiempo tampoco este año. “Creemos que hasta final de año no se podrá hacer nada, aunque algunos organizadores intentarán organizar la fiesta hasta el último momento”, explica el presidente de la plataforma Oviedo Sin Fiestas, el también hostelero Fernando Marrón.

Hasta la llegada de la pandemia, el municipio se había convertido en una fiesta continua, pues la concejalía de Festejos llegó a contabilizar hasta 104 celebraciones entre los meses de marzo y noviembre en 2018. La declaración del estado de alarma el 14 de marzo del pasado año pilló de lleno al inicio de unas festividades que fueron todas canceladas y ahora los efectos de las sucesivas olas de contagios de coronavirus hacen tambalearse un año más la totalidad del calendario festivo.

Aunque el Ayuntamiento está apostando por eventos en recintos cerrados y con aforo limitado para grandes citas como San Mateo o el carnaval, las comisiones no se ven en condiciones de abordar una apuesta así. “La gente prefiere no organizar nada o como mucho mantener el reparto del bollo para no perder socios”, indican desde el colectivo de organizadores de las fiestas de barrio.

Posible estocada

El principal temor de las comisiones es que el largo periodo de hibernación de las romerías suponga una estocada para muchos eventos que estaban consolidados. “Al no haber fiestas no hay subvenciones y a la gente no se le puede exprimir en los tiempos que corren”, coinciden varias de las cabezas visibles de las fiestas. “Con la que tenemos encima lo último que pensamos en hacer las fiestas”, indica la presidenta de la comisión de las fiestas de La Corredoria, Clara María Iglesias, a día de hoy muy pesimista con el devenir de las fiestas de barrio.

De momento, las comisiones se resignan a esperar y admiten haber recibido un pequeño balón de oxígeno tras el cobro al final del pasado verano de los 150.000 euros en subvenciones correspondientes a los festejos de 2019 que, debido a diferentes avatares administrativos se retrasaron durante más de un año, llegando a poner en riesgo la supervivencia de varios colectivos a los que el virus ha despojado de sus fines.

Aunque algunos colectivos organizadores de fiestas son más conservadores y esperan a que se acerquen las fechas de las celebraciones para tomar una decisión definitiva, los promotores de las verbenas más multitudinarias de finales de primavera e inicios del verano admiten haber perdido toda esperanza de poder salvar sus festejos y sus esperanzas se fijan en el próximo año, fecha a la que se aferran para dar por terminada la pandemia y poder organizar eventos multitudinarios sin riesgos de contagios para los asistentes.

Verbenas en recintos cerrados, idea municipal para el verano

En caso de que la situación sanitaria impida celebrar con normalidad las fiestas en los barrios, la concejalía de Festejos está estudiando un “plan b” consistente en la organización de verbenas puntuales o incluso un festival de orquestas en recintos cerrados. El Auditorio o la fábrica de armas de La Vega son algunas de las alternativas barajadas en caso de que las verbenas deban esperar al próximo año ante un hipotético retraso en la derrota del virus. La iniciativa ideada por la concejal Covadonga Díaz busca el doble objetivo de contentar a los incondicionales de las orquestas y al mismo tiempo ayudar a un sector que lleva casi un año sin apenas ingresar un euro ante la falta de verbenas.