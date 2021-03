La empresa concesionaria de la red de semáforos de Oviedo encara su primer año de prórroga en una situación “cómoda” y de “máxima colaboración” con el Ayuntamiento de Oviedo. El clima, que no siempre fue de máximo entendimiento, es ahora “muy bueno”. No hay queja. O no hay casi queja. Fuentes de la empresa han mostrado su inquietud por las reclamaciones sin atender relativas a sobrecostes valorados en medio millón de euros que llevan ya tiempo coleando en forma de recurso administrativo sin respuesta.

Los problemas, insisten desde Aluvisa, no tienen tanto que ver con el propio Ayuntamiento como con la gestión de los anteriores concesionarios, la empresa Kapsch, antes Telvent. Por una parte, Aluvisa explica que realizó su oferta para el contrato en función de los pliegos, en los que se estimaban unos gastos en las nóminas del personal que deberían asumir en el caso de ganar el concurso. Aluvisa acabó ganando el concurso y asumiendo al personal de la anterior contrata, pero solo en ese momento descubrió que los datos de las cargas salariales especificados por la anterior concesionaria no se ajustaban a la realidad. Dada la obligación de asumir al personal, a Aluvisa no le quedó otra opción que asumir esos pagos. Ese desajuste generó la primera reclamación por sobrecoste de personal “debido a la información erróneamente transmitida por Kapsch al ayuntamiento”, explica la empresa, que cifra en 316.127,94 euros ese primer recurso administrativo.

No fue el único problema. Aluvisa también arrastró diversos problemas en la gestión de los parkings de Cinturón Verde, incluidos en ese contrato. Fuentes de la empresa indican que todo el sistema instalado en los parkings, las tarjetas y el software, no era tecnología abierta que permitiera el trabajo de sus técnicos, por lo que dependían de la empresa anterior para renovar materiales. Pese a reiteradas peticiones para que les facilitaran soporte con el que mantener la gestión de estos aparcamientos, nunca contestaron, por lo que Aluvisa se vio obligada a reponer de nuevo el equipamiento de estos parkings, con una inversión de 158.143 , 08€ euros. En total, pues son 474.271,02 euros lo que Aluvisa reclama al Ayuntamiento.

Que estas reclamaciones se hayan dilatado en el tiempo sin respuesta por parte del Ayuntamiento no quita, matiza Aluvisa, para que el compromiso con Oviedo siga vigente y se estén implantando diversas soluciones tecnológicas nuevas a coste cero. Así, citan, se colocó un “semáforo social”, el que recuerda la necesidad de mantener distancia en el paso de cebra de la frente al Campoamor; un sistema cuenta-atrás en los semáforos en la entrada a Oviedo por la plaza de Castilla o dos señales de leds con detección para peatones en la calle Sáenz de Miera desde Luis Oliver.