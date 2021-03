Canteli, tajante sobre la compra la Fábrica de Gas: “Si no está limpia, eso no vale ni la mitad”

Y Canteli le contestó casi sin dejarle terminar, justo después de que el portavoz socialista dijese que el plan de descontaminación se llevará por delante “el cincuenta por ciento” de los elementos patrimoniales que hay en la Fábrica de Gas: “Defenderé a muerte y siempre que hay que conservar todos los elementos patrimoniales importantes y que tengan valor histórico, pero se ve que hace mucho tiempo que no entra usted en la fábrica. Si estaba mal hace once años, cuando se hizo el plan especial, imagínese como está ahora. Hay elementos que hay que conservar, como las chimeneas, el horno, dudas con la fachada de la nave y, por supuesto, el gasómetro, pero es evidente que se necesita una intervención”, sostiene el alcalde. Y atacó: “Usted gobernó durante cuatro años y tuvo la oportunidad de haber hecho algo con la Fábrica de Gas, algo que no fuese engañar a los ovetenses diciendo que la habían comprado. Iban a comprarla como está ahora, sin descontaminar y sin limpiar. Eso no vale ni la mitad si no se entrega limpia”, afirma Canteli.

El pleno se alargó hasta casi las cuatro de la tarde y hubo tiempo para mucho, aunque una buena parte, como ocurre con frecuencia, se empleó en descalificaciones y reproches cruzados entre el Gobierno y la oposición. Entre otras cosas, durante la sesión de ayer se llevó a cabo la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Limpieza de Vías Públicas y Recogida de Residuos Domésticos en Oviedo. Se aprobó por unanimidad y con muchos elogios para el concejal que dirigió el proceso, el popular Gerardo Antuña. “Recogimos una normativa que venía del grupo anterior y creo que era obligado actualizarla”, explicó Antuña. Ignacio del Páramo (Somos) le agradeció a él y a los funcionarios municipales “el espíritu de conciliación” a la hora de elaborar una normativa que sustituye a otra que data del año 1993. Fidel Rodríguez, el edil socialista, también aplaudió la labor de Antuña. “Colaborando se construye”, señaló.

Pero ahí se acabó el buen rollo. Se debatieron hasta 18 mociones de urgencia y, entre medias, hubo bastantes rifirrafes. Por poner un ejemplo, la portavoz de Vox, Cristina Coto, llamó “listillo” a Nacho Cuesta después de que el de Ciudadanos le dijese a ella que parecía haber descubierto ahora el problema del Paseo de los Álamos y el mal estado que presenta el mosaico de Antonio Suárez. Coto le pidió al Ayuntamiento que actúe para frenar su deterioro y Cuesta le contestó diciendo que se “congratula” de que la portavoz de Vox se haya decidido a “pisar asfalto tras 30 años pisando moqueta”. En lo referido al asunto en cuestión, el edil de Urbanismo aseguró que el Ayuntamiento lleva a cabo “de manera habitual” trabajos de reparación del mosaico, pero que, al ser un elemento protegido, el Principado “amonestó” al Consistorio. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha optado por tramitar “con la máxima celeridad” un plan especial para el Campo San Francisco que incluya el mosaico del Paseo de los Álamos y que evite tener que pedir autorización al Principado cada vez que haya que hacer cualquier intervención.

El líder de Cs tendrá dedicación plena y podrá ejercer de abogado: “Es un jeta”, critica Rosón

Los votos del equipo de Gobierno sirvieron para aprobar uno de los puntos más polémicos del Pleno de ayer. PP y Ciudadanos acordaron que el primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta (Cs), pase al régimen de dedicación exclusiva en el Consistorio y que pueda compatibilizar su cargo con el ejercicio profesional de la abogacía, una cuestión que ha suscitado duras críticas del PSOE y Somos. Llegaron a llamarlo “aprovechado” y “caradura”. “En plena pandemia y con la que está cayendo vienen ustedes al Pleno a aprobar una subida de sueldo de Nacho Cuesta y a permitirle que gane más dinero fuera del Consistorio. Lo que hacen será legal, pero es de caraduras. Es un jeta”, asegura Rubén Rosón. Cuesta defendió la importancia de contar con una dedicación exclusiva dado que sus tareas como edil “van mucho más allá“ del 75 por ciento de la jornada que tiene actualmente reconocida, pero eso fue precisamente lo que levantó las críticas de la oposición. “¿Está pidiendo la dedicación exclusiva porque le falta tiempo y a la vez quiere trabajar fuera? El cargo de concejal de Urbanismo en una ciudad como Oviedo exige todo el tiempo del mundo, pero además tiene usted cargos en su partido. Esto es claramente un apaño económico y no sé cómo no les cae la cara de vergüenza”, sostuvo el socialista Ricardo Fernández. “Simplemente quiero tener la oportunidad de mantener esa vinculación con el ejercicio profesional con carácter residual, una posibilidad prevista en la ley”, justificó Cuesta.

Lucía Falcón pide una placa en honor al poeta Antonio Gamoneda

La socialista Lucía Falcón propuso ayer “apoyar las actividades y el programa de La Corrada de la poesía, una placa en homenaje a Antonio Gamoneda y un programa poético cultural”. Tras un recuerdo a la recientemente fallecida Concha Quirós –la propietaria de la librería Cervantes– la edil aseguró que su grupo no se rinde. “Se nos dejó una puerta abierta cuando aprobamos el proyecto ‘Asturias, capital mundial de la poesía’. Esperemos que en honor a Concha Quirós se pongan a trabajar en este sentido”, dijo. Le respondió José Luis Costillas, concejal de Cultura de Ciudadanos, para quien “la situación no es urgente porque la propuesta ya ha sido debatida y votada”.

Soluciones para los campos del Juvencia y del Oviedo Rugby

La edil delegada del área de Deportes, Conchita Méndez, asegura que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible por solucionar los problemas que existen en algunos equipamientos que se encuentran en muy mal estado, como es el caso de campo del Oviedo Rugby o del Real Juvencia de Trubia. Méndez explicó que tanto el Alcalde como ella le han trasladado al Principado en una reunión el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno y en el Pleno para instar al Gobierno regional a buscar una solución a estos equipamientos. “En dicha reunión se aprobó constituir una comisión de trabajo, ya que los brillantes convenios de los que habla la oposición ya son papel mojado”.

Oviedo no recurrirá la sentencia a favor de la planta de asfalto

El Ayuntamiento de Oviedo no tiene previsto recurrir la reciente decisión judicial que obliga al Consistorio a otorgar la licencia a la empresa Canteras Mecánicas Cárcaba para la construcción de una planta de asfalto en Priorio. Al menos eso se desprende de las palabras de Nacho Cuesta al responder a una moción de urgencia relativa a este asunto presentada por Somos. “Existe un informe de la abogacía consistorial de febrero en el que recomienda la no interposición del recurso de apelación”, indicó el concejal de Urbanismo e Infraestructuras. La moción, que fue rechazada con los votos del equipo de Gobierno, contaba con el apoyo del PSOE.