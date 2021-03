El ciclo de cine SACO de Oviedo reivindica a Sjöström, Wong Kar-wai y el Chaplin que se resistió al sonoro

Organizada por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y bajo la dirección artística de Pablo de María, la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo se desarrollará entre el 19 y el 28 de marzo. Diez días en los que se realizarán seis cine-conciertos, se proyectarán diez películas, se podrán visitar una muestra interativa y dos videoinstalaciones, y se desarrollará un taller online dirigido a un público infantil. Todo ello bajo las más estrictas normas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias. Esta séptima edición de SACO combinará las actividades entre el teatro Filarmónica (con su aforo limitado a 117 localidad) y el Campoamor (con un máximo de 440 espectadores), así como en el Museo de Bellas Artes y el Museo Arqueológico. La entrada de todas las actividades será gratuita, salvo para las dos proyecciones de "Luces de la ciudad" con música en directo de Oviedo Filarmonía (en el Campoamor, el martes, día 27, a las 12.00 y a las 19.00 horas). Para el resto de la programación, el público deberá retirar las invitaciones en entradas.oviedo.es y en la taquilla del Campoamor a partir de las 11:00 horas del día anterior a cada sesión.

Cine-conciertos

"SACO es ya una cita obligada para los ovetenses y para los visitantes", reivindicó el presidente de la FMC, José Luis Costillas, en la presentación de un programa que profundiza en las conexiones entre el cine clásico, con la recuperación de auténticas joyas del cine mundial, y el audiovisual más actual. El programa de proyecciones tiene dos grandes vías temáticas. Por un lado, están los cine-conciertos, recuperando clásicos del cine mudo con música actual interpretada en directo, siempre en el teatro Campoamor. "El hombre mosca" de Harold Lloyd, con el acompañamiento de "Drums & piano", inaugura el ciclo el día 19, a las 19.00 horas. El día 20, a las 17.00 horas, "Trash-Tornados" pondrá música a una selección de películas animadas de la primera mitad del siglo XX, en el programa "Acartoonados". Al día siguiente, 21 de marzo, a las 19.00 horas, se proyectará un título que promete ser todo un descubrimiento para el público: "La carreta fantasma", realizada en 1921 por Victor Sjöström, y que se proyectará con música en directo de "Enol Ensemble". El filme, uno de los más influyentes de la historia de cine, es, en palabas de Pablo de María, "una película fundacional que ayudó a impulsar el lenguaje cinematográfico posterior, y que fue un referente para los más grandes cineastas".

El mago español del cine primitivo, Segundo de Chomón, centrará un programa con música de Jordi Sabatés, que ha compuesto unas piezas musicales "plenamente integradas en el ritmo y la dramaturgia" del autor de "El hotel eléctrico". La proyección será el 24 ed marzo, a partir de las 19 horas. Tres días después, el 27, la OFIL, con Óliver Díaz a la batuta, pondrá música a "Luces de la ciudad", acaso la película más hermosa de Charles Chaplin y un auténtico manifiesto del cineasta en favor del cine mudo. Estrenada en 1931, cuando el sonoro ya había colonizado las pantallas, Chaplin insistió en hacer una película no dialogada, en la que el nuevo ingenio se usaba únicamente para fijar sonidos ambientes y acaso para algún gag. Pese a todo, el filme fue un éxito resonante. En el Campoamor se harán dos proyecciones, a las 12.00 y a las 19.00 horas, y serán las únicas actividades de pago del programa.

El cierre a este ciclo será el 28 de marzo, cuando se estrenará "Nosferatu por Radio Nosferatu", con la proeyeción del clásico de Murnau con música compuesta por Jacobo de Miguel. La sesión comenzará a las 19.00 horas.

Wong Kar-wai

La otra gran veta de SACO serán las proyecciones puras de películas, en el teatro Filarmónica. Dentro del programa, destaca el ciclo monográfico dedicado a Wong Kar-wai. Se proyectarán siete filmes del gran cineasta hongkonés, que se podrán ver con una calidad inédita. Y es que SACO ha aprovechado la restauración de los filmes en la que participó el propio cineasta y que se impulsó el año pasado, coincidiendo con el 20 aniversario de su obra magna: "Deseando amar". Además de este filme, se proyectarán "As Tears Goes By", "Days of Being Wild", "Chungking Express", "Fallen Angels", "Happy Together", y "2046".

El ciclo de proyecciones se completará con "Las niñas", la película de Pilar Palomero que triunfó en los recientes premios Feroz; "Beginning", el filme de Dea Kulumbegashvili que ganó el último festival de San Sebastián; y "El chico", de Charles Chaplin, y que se recuperar por el centenario de su estreno.

Videoinstalaciones y talleres

El programa de SACO se completa con las videoinstalaciones "Postales Filmadas", con las piezas realizadas por distintos cineastas durante el confinamiento y difundidas por SACO a través de las redes sociales y que se presentará en el Bellas Artes, y la segunda edición de "Plano sonoro". Esta última videoinstalación continúa la iniciativa impulsada por SACO en su anterior edición, reuniendo a cineastas asturianos y diseñadores de sonido para ir construyendo un mosaico audiovisual del municipio de Oviedo, trabajando en parejas pero separados, con el intercambio de material para dar lugar a piezas distintas y complementarias. En esta edición participan los cineastas asturianos Ramón Lluís Bande, Gonzalo Tapia y Celia Viada Caso, y de los diseñadores de sonido Jorge Alarcón, Óscar Nieto y Fernando Pocostales.

Además, en el Bellas Artes se dará continuidad a otra iniciativa de SACO: El sonido del arte. Se trata de un proyecto en el que diseñadores de sonido crean atmósferas en torno a una serie de obras de la gran pinacoteca asturiana. En esta edición, SACO ha contado con dos diseñadores españoles de gran recorrido en el cine y la televisión: David Machado, ganador del Goya al mejor sonido por "El desconocido", y Javi Pato. Y frente a ellos, seis obras de mujeres artistas: "Sin título", de Kely; "Retrato de joven", de María Blanchard; "Verano por la tarde", de Reyes Díaz; "Sin título", de Maite Centol; "San José con el niño", de Angelica Kauffman, y "Camino del Llosón (Jove)", de Carolina del Castillo.

El programa de SACO 7 se completa con el taller "Fantástico binomio audiovisual", destinado a niños y niñas entre 8 y 12 años. Aprovechando el centenario del nacimiento del pedagogoGianni Rodari, las responsables de Educa y Cine le rinden homenaje con una de sus especialidades: poner en movimiento palabras e imágenes. Los participantes en esta actividad realizarán una película de animación. Esta actividad será online y gratuita. La inscripción comenzará el lunes a través de semanasaco.com.