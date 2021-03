No era ovetense de nacimiento, pero el matrimonio y la vida la hicieron serlo de corazón. A María Aurelia Gil Carbajo, fallecida ayer a los 80 años, la llamaban “Yayita”. Así se la conocía en la calle, en las tertulias y en las redes sociales. Viuda del empresario y editor Fernando Zuazua, Yayita Gil acabó siendo una institución en la ciudad. Los que mejor la conocían hablan de una personalidad arrolladora, de una gracia ágil, con respuestas tan rápidas como ingeniosas y con una vitalidad que parecía ser incombustible. Yayita deja tres hijos, Marisa, Fernando y el periodista Pedro Zuazua, y tres nietas.

Yayita Gil Carbajo nació en 1940 en San Miguel del Valle (Zamora), pero se trasladó a Oviedo en 1959 para estudiar Filosofía y Letras. Mientras cursaba la carrera conoció a Fernando Zuazua, con quien se casó en 1965. “Aunque no nació en Oviedo, fue una ovetense de toda la vida”, cuenta su hijo Pedro.

Con los años, Yayita se convirtió en personaje local, pero también literario de la mano de su hijo pequeño. La gracia de su madre fue una de las mejores armas de Pedro Zuazua para dibujar sonrisas en las páginas de “En mi casa no entra un gato”. Yayita disfrutó muchísimo con su protagonismo en el primer libro de su hijo. Pero las anécdotas y frases de la madre del periodista también triunfaron en las redes sociales, a las que la fallecida se sumó “para saber lo que decían de ella”. “Yo escribía en Facebook las cosas que decía mi madre. Primero me pedía que no publicase nada, después preguntaba que qué comentaba la gente y, al final, se hizo una cuenta para verlo ella misma”, relata Pedro Zuazua.

En Yayita Gil Carbajo compartían espacio la gracia y la cultura. Estudiante cuando pocas lograban serlo, no se apartó nunca de los libros. Tampoco de aquello que la hacía mantenerse “sorprendentemente al día”: la prensa, las redes y los concursos televisivos. “Creo que solo ella y Jordi Hurtado han visto tantos capítulos de ‘Saber y ganar’ ”, cuenta su hijo Pedro.

Además de ovetense por contagio marital, el difunto Fernando Zuazua le trasladó su amor por el fútbol y, especialmente, por el Real Oviedo. Pero, también, la vocación periodística que heredaría su hijo pequeño, aunque Yayita lo hacía por amor al arte. “Lo sabía todo de todo”, cuentan sus amigas.

En ese círculo la recordaban ayer como “muy querida en la ciudad”, donde dejará un hueco “irreemplazable”. Antes de la pandemia, y de que todo empezara a torcerse, Yayita tenía una vida social muy activa. Frecuentaba varias tertulias semanales en diferentes cafeterías ovetenses y acudía a quedadas con sus compañeros de promoción.

Durante el confinamiento, cuentan sus familiares, empeoraron su salud y su movilidad, hasta llegar a tener que desplazarse en silla de ruedas. El cambio fue radical. Cuentan sus hijos que durante los primeros días de encierro “se hacía el pasillo de su casa hasta 300 veces para mantenerse en forma”. El cambio a la silla de ruedas fue “un golpe duro para una mujer tan activa como ella”.

Además de ovetense también se había hecho, a fuerza de los años, un poco riosellana. “Allí era muy feliz cada verano”, cuenta su hijo.

El funeral por Yayita Gil Carbajo se celebrará hoy, a las 16.00 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís. Y, como para todo, Yayita dejó un comentario fuera de la norma: “Que no me manden flores, que no valen para nada”, les dijo a sus hijos. Así, su deseo es que aquellos que tuvieran pensado hacerlo donen ese dinero a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias “Galbán”.