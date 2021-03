Canteli resta importancia a los reparos de Patrimonio al arreglo de la Plaza de Toros: "Eso no me preocupa"

El Alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, restó esta mañana importancia a los reparos de Patrimonio a aumentar el aforo de la Plaza y a modificar las vías de entrada y salida al coso, que condicionarían el proyecto y podrían dejar en menos de 3.000 espectadores un recinto pensado para cinco mil personas. “Eso no me preocupa”, zanjó: “Darán el visto, se hará con respeto a todo lo que haya que respetar, pero habrá que ampliar las puertas para que la gente pueda entrar y salir”.

Canteli señaló que Patrimonio tiene que “permitir” al Ayuntamiento modificar esos accesos y fio el problema de aforo al proyecto que finalmente se desarrolle: “El aforo será el que salga cuando el proyecto esté hecho; hay un aforo de gradas y un aforo del ruedo, y cuando sumemos todo habrá un aforo suficiente”.

Lo importante, concluyó, “es que hay un visto bueno a un tema atascado que intentaron otros alcaldes, eso es lo positivo. Luego saldrán las plazas que tengan que salir”.

Autorización regional

El Consejo de Patrimonio del Principado de Asturias ha dado por primera vez luz verde a reformar la plaza de toros de Buenavista sin necesidad de quitarle su protección. El visto bueno está, no obstante, condicionado a unas limitaciones relacionadas con el aforo que complican el proyecto si el Ayuntamiento pretende llegar, como plantea inicialmente, a los 5.000 espectadores. Patrimonio considera que es difícil llegar a ese aforo y sugiere al Consistorio que no plantee cifras “a priori”, reforme el edificio respetando sus características protegidas y calcule luego el número de espectadores.

Es cierto que el informe de Patrimonio, al que el Ayuntamiento deberá contestar enviando un nuevo planteamiento de intervención que tenga en cuenta las nuevas exigencias, da unas cuantas de cal y algunas menos de arena, ya que pese a la salvedad del aforo parece permitir todos los planteamientos del plan municipal: eliminar la grada que no es original y recuperar la altura inicial del edificio con un recrecido, cubrir el coso con una cubierta retráctil y techar las dependencias exteriores anexas en la parte posterior el edificio.

Los problemas de aforo son, no obstante, un inconveniente importante al que el Ayuntamiento tendrá que buscar algún tipo de solución si quiere que la reforma le permita alojar grandes espectáculos. Patrimonio ya incide en este problema al abordar el primer aspecto de la propuesta municipal, referida a mantener las gradas y el ruedo originales adecuándolas con nuevos asientos. Patrimonio aplaude que se conserven e incluso no ve problema a instalar un sótano debajo ni a retirar puntualmente los elementos propios de las corridas de toros, pero se pregunta hasta qué punto tiene sentido tapar con nuevos elementos un graderío original que se pretende conservar. Es el edificio el que establece su capacidad máxima, aclaran, y no se debe, al revés, partir de un aforo determinado y exigir al edificio más de lo que ofrecen sus valores culturales.